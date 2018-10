Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei U19, Viitorul, incepe marți aventura europeana din Youth League. Formația lui Cristian Camui va juca de la ora 18:00, cu Dinamo Zagreb. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 2. Returul e pe 24 octombrie, la Zagreb. Gica Hagi a ales sa trimita trei jucatori…

- Viitorul – Dinamo Zagreb, in Youth League 2018-2019. Se joaca marți, de la 18.00. Intrarea este libera. Meciul conteaza pentru prima manșa a turului I din Youth League (Liga Campionilor U19). FC Viitorul U19, echipa antrenata de Cristian Camui și Vasile Manaila, a obținut dreptul sa reprezinte Romania…

- Ieri dupa-amiaza, a avut loc, la Nyon (Elveția), tragerea la sorți a partidelor din Youth League, ruta campioanelor. In urne s-a aflat și campioana Romaniei U19, FC Viitorul, care și-a caștigat dreptul sa reprezinte Romania dupa ce s-a impus cu 4-0 in finala Ligii Elitelor U19 in fața lui Dinamo București.…

- Campioana Romaniei la juniori sub 19 ani, FC Viitorul, va evolua cu campioana Croatiei, Dinamo Zagreb, in turul I al Youth league, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de marti, de la Nyon, scrie news.ro.Prima mansa este programata pe 3 octormbrie la Ovidiu, iar returul pe 24 octombrie la…

- Campioana Romaniei la juniori sub 19 ani, FC Viitorul, va evolua cu campioana Croatiei, Dinamo Zagreb, in turul I al Youth league, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de marti, de la Nyon. Prima mansa este programata pe 3 octormbrie la Ovidiu, iar returul pe 24 octombrie la Zagreb. ...

- Program / rezultate: -marți, 7 august: ora 17.00: FC Astana – Dinamo Zagreb, ora 20.00: Qarabag – Bate Borisov, ora 20.15: Malmo – Dol Vidi, ora 20.30: Slavia Praga – Dinamo Kiev, ora 21.00: St. Liege – Ajax, ora 21.30: ...

- FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova au emotii luni. In cazul in care va trece de Hajduk Split, FCSB, singura care va fi cap de serie, ar putea da piept, printre alte nume complicate, cu formatiile a trei romani: Gabi Tamas, Dragos Nedelcearu si Andrei Ivan. Craiova are nevoie sa o invinga…

- Tabloul complet al turului trei preliminar al Ligii Campionilor, dupa meciurile din turul doi preliminar: PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, va intalni Spartak Moscova.Ruta Campioanelor: Celtic Glasgow (Scotia) - AEK Atena (Grecia)Red Bull Salzbourg (Austria) -…