- CFR Cluj a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golul marcat de...

- FC Viitorul Constanta a reusit sa se califice in faza play-off a Ligii I de fotbal, duminica, dupa ce a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 1-0 (1-0), la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 26-a, ultima a...

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu FCSB, 0-0, luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Vicecampioana ramane pe locul al treilea dupa aceasta remiza, in...

- Politehnica Iasi are o sansa importanta de a intra apasat in lupta pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana joaca astazi, in deschiderea antepenultimei runde a sezonului regulat, la Ovidiu, cu o grupare, Viitorul Constanta, care se afla in mare suferinta. Viitorul nu…

- Antepenultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal debuteaza maine, la ora 20, cu meciul de la Ovidiu, dintre fosta campioana Viitorul Constanța și Politehnica Iași. Sambata seara se disputa partida CFR Cluj – Astra Giurgiu, iar duminica se intalnesc Gaz Metan Mediaș – Sepsi Sf.Gheorghe și Dinamo…

- FC Viitorul Constanta si Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0, duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a ratat un penalty in acest meci, prin atacantul bosniac Elvir Koljic, al carui sut a fost aparat de Valentin Cojocaru (31).…

