- Astazi, cele trei echipe romanesti prezente in Liga Europa, forteaza calificarea in turul III preliminar. Cea mai ingrata misiune o are Viitorul Constanta, care trebuie sa remonteze pe stadionul din Ovidiu, un handicap de 3-6 in fata echipei belgiene, RFC Gent. Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe…

- Spaniolul Jose Luis Munuera Montero va arbitra meciul dintre FC Viitorul Constanta si KAA Gent, care va avea loc joi 1 august, de la ora 18:00, la Ovidiu, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Europa League.

- Viitorul și Gent se infrunta in turul II preliminar al Europa League. Prima manșa e azi, de la 21:30. Meciul nu e transmis la TV in Romania, dar poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Caștigatoarea dublei manșe dintre Viitorul și Genk joaca in turul urmator cu AEK Larnaca (Cipru) sau Levski Sofia (Bulgaria).…

- FC Viitorul Constanta a deplasat un lot de 24 de jucatori pentru meciul din Belgia, cu echipa KAA Gent, care va avea loc joi 25 iulie, de la ora 21:30 (ora Romaniei), in prima mansa din turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit site-ului oficial al clubului.

- UEFA a confirmat, joi seara, ca formatia KAA Gent va fi adversara formatiei FC Viitorul Constanta in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, in locul formatiei Royal Antwerp. Decizia a fost luata ''in urma interzicerii echipei Mechelen (castigatoarea Cupei Belgiei) de a participa…

- UEFA a decis oficial ca Gent va fi adversara Viitorului in turul II al preliminariile Europa League, in locul lui Antwerp, potrivit gesp.roUEFA a anunțat azi, in mod oficial, ca Mechelen nu va juca in cupele europene, iar Antwerp va ajunge sa joace in turul III. Astfel, Gent ocupa locul lui…

- UEFA a decis oficial ca Gent va fi adversara Viitorului in turul II al preliminariile Europa League, in locul lui Antwerp. Gent - Viitorul va avea loc in Belgia, pe 25 iulie, iar mansa retur se va juca la Ovidiu, pe 1 august UEFA a anunțat azi, in mod oficial, ca Mechelen nu va juca in cupele europene,…

- Ianis Hagi (20 de ani), mijlocașul Viitorului și al Romaniei U21, a semnat cu Genk, campioana Belgiei, iar Gheorghe Hagi (54 de ani), antrenor și tata, a oferit ultimele detalii despre transfer. „Regele” a explicat ca transferul la Genk este cea mai buna mutare pentru fiul sau și a subliniat faptul…