- FC Viitorul a realizat o victorie categorica in aceasta seara, 3 0 la Ovidiu cu Astra Giurgiu, in etapa a noua a turneului play off din Liga 1.Golurile au fost marcate de Eric 44 din penalty , Calcan 66 si Dragus 74 .In urma acestui success, FC Viitorul acumuleaza 36 de puncte si urca o pozitie in clasament,…

- Marcel Popescu, manager general la CSU Craiova, a prefațat duelul cu Astra Giurgiu din runda cu numarul 6 din play-off. Astra Giurgiu - CSU Craiova se va juca azi, de la ora 21:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. „Astra, in…

- FC Viitorul sustine astazi meciul tur al intalnirii din semifinalele Cupei Romaniei cu U Craiova. Partida se joaca la Craiova, de la ora 20.00.Fata de meciul precedent, 0 0 in deplasare cu Sepsi in play off, echipa de pe litoral ii va avea la dispozitie si pe cei opt jucatori menajati la Sf. Gheorghe,…

- FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a turneului play off al Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sf. Gheorghe.Partida s a incheiat la egalitate, 0 0.Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a menajat in aceasta partida opt jucatori Tiru, De Nooijer, Vana, Houri, Baluta,…

- FC Viitorul sustine luni, 1 aprilie, partida din etapa a treia a turneului play off din Liga 1, intalnind in deplasare, de la ora 20.30, Sepsi Sf. Gheorghe.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul patru, cu 22 de puncte, in vreme ce Sepsi ocupa pozitia a sasea, cu 19 puncte.Intrucat FC…

- FC Viitorul o intalnește acum pe Poli Iasi, in cadrul etapei a 24-a din Liga I. Meciul este transmis de TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. LIVE VIITORUL - POLI IAȘI 0-0 Vezi meciul liveTEXT ECHIPE DE START: FC Viitorul: Cojocaru - Mladen, Țiru, Ghița, De Nooijer - Houri,…