- FC Viitorul si fundasul Srdjan Luchin au ajuns la un acord pentru rezilierea amiabila a contractului, anunta gruparea patronata de Gheorghe Hagi. In varsta de 32 de ani, Luchin semnase, vara trecuta, un contract valabil pentru un sezon, cu drept de prelungire pentru inca doi ani. El a evoluat in…

- Steaua Bucuresti si Dinamo Bucuresti se vor infrunta in semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, conform tragerii la sorti care a avut loc azi la sediul Federatiei Romane de specialitate. In cealalta semifinala se vor intalni SCM Politehnica Timisoara si CSM Focsani.

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-GAZ METAN LIVE VIDEO DIGISPORT. Cu o zi inaintea partidei, Universitatea Craiova a anuntat ca l-a transferat definitiv pe portarul Mirko Pigliacelli. Italianul de 25 de ani a semnat un contract valabil pana in 2022 cu trupa din Banie. In plus, goalkeeperul adus in acest sezon…

- Alexandru Mitrita (Universitatea Craiova), Razvan Marin (Standard Liege) si Ciprian Tatarusanu (FC Nantes) sunt candidatii pentru titlul de cel mai bun jucator al anului, in cadrul Galei Fotbalului Romanesc 2018, care va avea loc luni 3 decembrie, la Soiree Exclusive Venue din Pipera. Candidatii la…

- Universitatea Craiova trimite cele mai multe suturi pe spatiul portii dintre echipele din Liga I, releva un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul doar meciurile disputate in campionat. Universitatea Craiova a trimis in medie 6,1 suturi pe spatiul portii in cele 15 partide…

- Dupa ce au obținut calificarea la Campionatul European de tineret de anul viitor, tricolorii U21 întâlnesc într-un meci amical Belgia, echipa calificata și ea la turneul final. Lotul convocat de selecționerul Mirel Radoi: Portari: Ionuț Radu (Genoa FC/Italia), Catalin…

- DINAMO-DUNAREA CALARASI LIVE VIDEO DIGI SPORT. Dinamo a acumulat doar 11 puncte in primele 11 etape, are un golaveraj negativ de 12-19, iar in bilanțul echipei s-au strans deja șase infrangeri și au trecut doar 11 etape. Ca solutie de avarie a fost adus Mircea Rednic, desi solutia demiterii lui Claudiu…