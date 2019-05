Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe, 51 de ani, o antreneaza pe Sepsi din 2017. "Am vorbit cu domnul Eugen Neagoe, a venit timpul sa ne despartim. Maine spun mai multe. Cred ca e timpul sa facem o schimbare la conducere. Nu stiu unde este cautat Neagoe, dar cred ca este momentul sa ne despartim. In ultimele 13 meciuri…

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor. Echipa ant...

- * CSM Bucuresti a invins-o facil pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-8, 25-13), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea a fazei a doua a Diviziei A1 la volei feminin. * CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 34-29 (18-18), joi, pe teren propriu, intr-o partida…

- Astazi, de la ora 20, FC Viitorul va disputa mansa tur a semifinalei din Cupa Romaniei, pe terenul celor de la CS Universitatea Craiova. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport 1. Dupa remiza de luni, din campionat, de la Sfantu Gheorghe, scor 0-0 cu Sepsi, formatia antrenata de Gheorghe Hagi…

- Viitorul a remizat in deplasarea de la Sepsi, scor 0-0. Brazilianul Eric de Oliveira (33 de ani) a fost titular in premiera de la revenirea la Viitorul și vine cu o propunere inedita pentru trofeul „Puskas", acordat de FIFA. „Ma bucur ca am primit inca o șansa. Echipa a fost foarte concentrata pentru…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, ca Gheorghe Hagi merita felicitari pentru rezultatele echipei FC Viitorul, dar spera ca in confruntarea de vineri dintre cele doua formatii covasnenii sa iasa

