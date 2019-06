FC Viitorul a efectuat la baza sportiva a Academiei Gheorghe Hagi, primul antrenament de la reluarea pregatirilor (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc vineri dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian din judetul Constanta. Un autoturism Dacia Logan Stepway a ramas fara o roata in urma impactului.Ambulanta se afla la fata locului. ...

- Ieri norii s au rupt in judetul Constanta. A fost o rafala de averse tip Cod Portocaliu. Meterorologii de la ANM au anuntat ploi, vijelii si grindina in Constanta si Ovidiu, de la ora 17:00 pana la ora 17:45. Asa pe o perioada scurta.Ei au mai spus ca vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Nava scoala Mircea efectueaza astazi antrenamente pe mare pentru a se pregati pentru marsul istoric de la inceputul lunii mai, mars care va dura trei luni. Potrivit unui comunicat transmis de Fortele Navale Romane, cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii, nava scoala Mircea,…

- Partidul National Liberal organizeaza astazi, la Constanta, evenimentul "Intalnire Regionala Sud Est cu alesii locali, activul de partid si candidati PNL pentru alegerile europarlamentareldquo;. Evenimentul va avea loc la Pavilionul Expozitional. Cu aceasta ocazie, candidatii liberali pentru alegerile…

- In data de 08.04.2019, ora 08.55 un barbat de 43 ani, a condus un autoturism, pe DJ 228, dinspre DN 22C catre DN 2A si ajungand la km 12 400m, a efectuat manevra de depasire, iar din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabil ud, la revenirea pe banda sa de circulatie a pierdut controlul…

- Campionatul National de sala rezervat juniorilor 3, competitie care s a disputat la Bacau, i a adus atletei Roxana Constantin, de la CSS1 Constanta, medalia de argint la 400 m. Sportiva nascuta in anul 2004 a devenit vicecampioana nationala dupa ce a incheiat proba in 60,45 s. In proba de triplusalt…

- E sigur ca traditia rugby ului va dainui cel putin inca o generatie in familia Diaconescu din Constanta. Exemplul tatalui, Robert Andrei, fost rugbyst, iar actualmente arbitru si sef al "cavalerilorldquo; constanteni, a fost urmat si de fiul sau, Andrei Cristian. Acesta implineste sapte ani luna viitoare…