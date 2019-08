FC Viitorul a ajuns la 12 meciuri la rand fara esec, in tara: Masina de goluri! Ce obiectiv special are Gica Hagi cu ofensiva sa (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Viitorul Constanta a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia FC Voluntari, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a a Ligii I de fotbal, disputata duminica la Ovidiu. Elevii antrenorului Gheorghe Hagi au obtinut un succes meritat, gratie golurilor marcate de Gabriel…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…

- Gica Hagi negociaza vanzarea unei bucați din club catre frații Paval, a caror avere e de 1,8 miliarde de euro, in cel mai bun moment din istoria Viitorului: cu cedarea lui Ianis la Genk tocmai a ajuns la 35 de milioane de euro primiți doar din transferuri in șapte ani. Hagi crede ca randamentul excelent…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, luni, 15 iulie, de la ora 21.00, meciul FC Viitorul Dinamo Bucuresti, din etapa inaugurala a Ligii 1, sezonul 2019 2020. "Suntem in fata unui nou inceput. Stim ca va fi greu, iar drumul lung. Va trebui sa luptam, sa ne sacrificam si sa fim…

- Doi reprezentanti ai celebrului club olandez de fotbal Ajax Amsterdam au fost in vizita la baza Academiei Hagi de la Ovidiu. Oficialii olandezi l au avut drept ghid in incinta complexului sportiv pe George Ogararu, director de scouting si relatii internationale la FC Viitorul si fost fotbalist la Ajax,…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…

- Gazeta Sporturilor avanseaza o ipoteza socanta. Ianis Hagi, decarul echipei nationale de tineret si al Viitorului s-ar afla in tratative avansate cu FC Barcelona. Sursa citata sustine ca Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de cateva luni. Un trimis al catalanilor ar fi asistat special la Campionatul…