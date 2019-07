FC Universitatea Cluj a mai transferat un portughez

Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a mai perfectat un transfer. Campioana Republicii Moldova l-a achiziționat pe fundașul senegalez Ousmane N'Diaye. Fotbalistul in varsta de 27 de ani a jucat in ultimul sezon la Osmanlispor, club ce evolueaza in liga a doua valorica a Turciei.

- Producția uzinei pe care Ford o deține in Romania la Craiova s-a menținut relativ constanta in prima parte a acestui an, in condițiile in care cererea pentru SUV-ul Ecosport nu a inregistrat oscilații majore la nivel european. Potrivit datelor oficiale publicate in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor…

- Abbas Zahidi, jurnalist azer stabilit in Romania, a facut analiza echipei FK Sabail, viitoarea adversara a lui CSU Craiova din primul tur al Europa League. „Sabail are o echipa mult mai slaba decat sezonul trecut fiindca a pierdut toți strainii folosiți in campionatul precedent, cand au terminat pe…

- Norvegia - Romania // Echipa de start aleasa de Cosmin Contra pentru meciul cu Norvegia i-a atras critici dure selecționerului. Sorin Carțu, președintele CSU Craiova, a comentat primul „11" al Romaniei și a criticat decizia lui Cosmin Contra de a-i titulariza pe Alin Toșca, ca fundaș stanga, și pe Gicu…

- Fostul fotbalist legendar al Olimpiei Satu Mare, Iosif Kalmar, s-a stins din viata la 72 de ani. “Ciri” cum era cunoscut, a fost jucator al Olimpiei in anii 60 pe vremea cand echipa a evoluat in fosta Divizie C, relateaza Mediafax.Kalmar a jucat alaturi de mari fotbalisti ai Romaniei, precum…

- Mircea Irimescu, mijlocasul de legenda al Universitatii Craiova, a implinit luni 60 de ani, scrie site-ul clubului din Liga I de fotbal. Nascut pe 13 mai 1959, Mircea Irimescu a fost jolly-jocker-ul Craiovei Maxima. Posesor al unui sut cu stangul naucitor, Irimescu putea evolua ca mijlocas central,…

- Adrian Rus (23 de ani), fundasul central preferat de Mirel Radoi langa Alex Pascanu pe finalul campaniei de calificare la EURO 2019 Under 21, e incert pentru turneul final.Accidentat inca din luna aprilie, stoperul covasnean nu s-a refacut, nu va juca nici cu Viitorul, iar antrenorul Eugen…

- Orlando Nicoara, directorul general al eAD, a dat primele detalii. Dumitru Dragomir, ACUZATII GRAVE dupa vanzarea drepturilor TV. "Daca faceam eu asta, ma arestau!" "Am semnat pe cinci ani și suntem responsabili pentru producerea de meciuri. Vrem sa facem produsul mai atractiv, sa creștem…