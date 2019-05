Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine seara, de la ora 18, pe teren propriu, formația MSE Targu Mureș. Intalnirea de pe Stadionul Municipal Dej – care este programata maine seara de la ora 18 – conteaza pentru a 27-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea…

- Echipa de fotbal Unirea Dej evolueaza maine dupa-amiaza, in deplasare, in compania formației Sticla Arieșul Turda. Intalnirea de la Turda – care este programata maine dupa-amiaza de la ora 18 – conteaza pentru a 26-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 17, pe teren propriu, formația Sanatatea Cluj. Intalnirea de pe Stadionul Municipal Dej – care este programata maine dupa-amiaza de la ora 17 – conteaza pentru a 25-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa la limita, scor 0-1, de ACS Fotbal Comuna Recea, la capatul unui meci șters in care un egal ar fi fost echitabil. Chiar daca elevii lui Gica Barbu au facut cel mai slab meci de la reluarea campionatului, nici formația din Maramureș nu a impresionat prin nimic.…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat, scor 3-0, meciul disputat in deplasare in compania formației CFR Cluj 2. Elevii lui Gica Barbu au opt goluri marcate și niciunul primit in ultimele doua jocuri! Mai mult decat atat, Unirea i-a administrat CFR-ului prima infrangere pe teren propriu in acest sezon.…