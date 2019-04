Stiri pe aceeasi tema

- Olympique Lyon, tripla detinatoare a trofeului, si FC Barcelona au castigat meciurile din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal feminin, desfasurate duminica. Lyon a dispus pe teren propriu, cu 2-1, de Chelsea Londra, in timp ce Barcelona a invins la limita in deplasare, cu 1-0, formatia…

- Liga Campionilor la fotbal programeaza, la mijlocul acestei saptamani, partidele contand pentru sferturile de finala, manșa-retur. Marți 22.00 FC Barcelona - Manchester United (in tur, 1-0) 22.00 Juventus Torino - Ajax Amsterdam (1-1) Miercuri 22.00 FC Porto - Liverpool (0-2) 22.00 Manchester City -…

- Antrenorul italian Claudio Ranieri, care s-a despartit recent de echipa engleza de fotbal Fulham, s-a deplasat vineri de la Londra in capitala Italiei pentru a semna un acord cu AS Roma, informeaza cotidianul Corriere dello Sport. Ranieri, fost selectioner al Greciei, urmeaza sa o pregateasca…

- Romanii susțin ca "centralul" turc n-are nicio scuza la intervenția lui Marega asupra lui Schick, din finalul prelungirilor meciului FC Porto - AS Roma 3-1: "Avea VAR-ul la dispoziție și nu l-a consultat". AS Roma parasește Liga Campionilor cu scandal. Din nou! Ediția trecuta, in semifinala-retur cu…

- Manșa retur a „optimii" de finala din Liga Campionilor dintre Porto și AS Roma a fost una tensionata inca din primele minute. In minutul 57, un clinci intre Pepe și Edin Dzeko a oferit o simulare comica. Turcul Cuneyt Cakir s-a descurcat onorabil intr-un meci cu multe duritați. Una dintre deciziile…

- Marti seara, prin reluarea meciurilor in competitiile de club europene, fotbalul si-a intrat pe deplin in drepturi. Liga Campionilor a programat doua partide Manchester United - PSG si Roma - Porto

- Meciurile de marti, de la ora 22.00, sunt AS Roma - FC Porto si Manchester United - Paris Saint-Germain.