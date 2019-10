Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (6 WTA) a acordat un interviu, in timpul turneului de la Wuhan, in care a spus ca principalul sau obiectiv pentru anii urmatori este sa cucereasca trofeul de la Australian Open.Simona Halep a discutat despre principalul ei obiectiv din perioada urmatoare. Sportiva iși dorește…

- Razvan Ciocodeica, un tanar de 22 de ani din București, vrea sa caștige „Chefi la cuțite” ca sa iși aduca mama acasa. De tatal lui nu este apropiat, pentru ca acesta nu i-a fost parinte, așa cum și-ar fi dorit.

- Pe un stadion, „Ilie Oana”, luni mai spre seara, foarte puțini fani ai „lupilor” – prezenți aproape de ora 18.00 in tribune și peluze – s-au ridicat de pe scaune pentru a-l aplauda pe Younes Hamza cu prilejul revenirii sale la Ploiești și la Petrolul! Era totuși un preambul care putea fi motivant inaintea…

- Dupa ce majoritatea echipelor din Liga 2 au jucat la mijlocul saptamanii in Turul 4 al Cupei Romaniei, de sambata și pana luni seara se vor disputa jocurile din etapa a 7-a a campionatului. Duminica, primul joc al zilei a avut loc la Arad, UTA pierzand un punct cu CS Mioveni. Etapa s-a incheiat luni…

- Vineri incepe o noua ediție a Ligii a II-a la fotbal. Privind numele competitoarelor, pare cel mai puternic sezon de cand „Divizia B” se joaca in acest format, cu o serie unica. Echipe istorice ca Rapid, U Cluj, Petrolul, UTA, de ce nu Ripensia și Politehnica, alaturi de FC Argeș, Farul etc, alimenteaza…

- Rogla. UTA iși continua programul de pregatire in cantonamentul din Slovenia, dar gandul tuturor zboara la campionat, acum, ca s-a aflat țintarul. Am discutat cu antrenorul Laszlo Balint despre startul sezonului, daca a avut echipa ghinion ca evolueaza contra celor de la Dunarea Calarași…

- Rona Hartner a trecut prin clipe grele in ultimele luni avand mai multe probleme de sanatate. Acum, artista este bucuroasa ca au trecut trei luni de cand face chimioterapie și se simte mult mai bine. Mai mult, medicii din Franța i-au dat o veste buna și cantareața a ținut sa le impartașeasca fanilor…

- Asociația „Salveaza o inima” a demarat in luna iunie o strangere de fonduri pentru David Caragea, un baiețel de 1 an și 6 luni care a fost diagnosticat cu puțin timp in urma cu neuroblastom, grad IV. Tratamentul consta intr-o operație și ședințe de chimioterapie timp de 6 luni de zile in cadrul unei…