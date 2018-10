Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-0 (1-0), pe teren propriu, la Targu Mures, in primul meci din...

- ANALIZA. "Tati" Vasile Miriuța a debutat cu stangul ori de cate ori a preluat echipe din mers. Șase tentative, cu cea de sambata, 0-2 cu Astra Giurgiu, toate eșuate. Vasile Miriuța e genul de antrenor care nu fuge de greu. Nu spune "pas" cand i se propune sa preia o echipa aflata intr-o situație delicata.…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 27-22, pe terenul celor de la CSM Școlar Reșița, intr-o partida care a contat pentru faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "In urma analizei ultimelor rezultate ale echipei noastre si considerand ca e nevoie urgenta de un soc la echipa, FC Hermannstadt se vede nevoita sa anunte despartirea de antrenorul sau, Alex Pelici, omul caruia ii datoram multe dintre extraordinarele performante din ultimul an. Iti multumim din…

- Chiar daca a terminat la egalitate 1-1 cu CSU Craiova, Alexandru Pelici, antrenorul care a reușit promovarea ardelenilor in Liga 1, nu și-a salvat postul la Hermannstadt. Oficialii echipei sibiene au decis sa-l dea afara. A fost numit bainmareanul Vasile Miriuța, 50 de ani, care le-a mai antrenat in…

- Divizionara secunda CS Mioveni s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa victoria obținuta in fața formației de Liga a 3-a, Sporting Liești, scor 3-0. Atacantul celor de la CS Mioveni, Valentin Balint, are pretenții mari pentru acest sezon de Cupa și spune ca iși dorește sa intalneasca…

- Azi, de la ora 16:30, continua meciurile din 16-imile Cupei Romaniei. 7 meciuri sunt programate azi, Chiajna - Viitorul și Chindia Targoviște - CFR Cluj fiind captele de afiș. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Echipele din Liga 1 care joaca azi sunt Poli Iași, Dunarea Calarași, CFR Cluj,AFC…

- Duelul din aceasta seara dintre Dinamo și AFC Hermannstadt, din etapa a 6-a a Ligii 1, va fi condus de Andrei Chivulete (31 de ani), un arbitru care l-a expasperat in urma cu mai mulți ani pe Alexandru Pelici, actualul antrenor al sibienilor. Pe 15 octombrie 2011, Chivulete Jr. s-a aflat la centru in…