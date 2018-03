FC Hermannstadt – FCSB se joacă pe 29 februarie! Gafa organizatorilor, taxată de fani. FOTO în articol FC Hermannstadt – FCSB se joaca pe 29 februarie! Gafa organizatorilor, taxata de fani. Incredibil, dar adevarat! Meciul FC Hermannstadt – FCSB, programat, inițial, pe 28 februarie, a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile pentru a doua zi, 1 martie. Numai ca organizatorii partidei de la Sibiu i-au informat pe suporteri, pe un site de socializare al clubului sibian, ca partida cu pricina se va disputa pe … 29 februarie! Cum luna februarie din 2018 are doar 28 de zile, fanii din Sibiu mai trebuie sa aștepte, conform celor care se ocupa de buna desfașurarea a meciului din sferturile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calculele lui Guardiola. Ce ar alege antrenorul intre titlul in Anglia și Liga Campionilor. Titlul de campion al Angliei este „mult mai important” pentru echipa engleza de fotbal Manchester City decat castigarea Ligii Campionilor, a estimat miercuri antrenorul „cetatenilor”, Pep Guardiola, citat de…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- CSM Volei Alba Blaj va organiza turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe 5 si 6 mai, la Bucuresti, o premiera in Romania la jocurile de echipa, a anuntat, miercuri, clubul pe pagina sa de Facebook. ''Volei Alba Blaj a primit, in aceasta dupa amiaza, organizarea turneului…

- Așa cum era de așteptat, temperaturile extreme din Romania au facut ca partida dintre AFC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, sa fie amanata pentru maine. In cazul in care vremea va permite, meciul ar trebui sa inceapa joi, de la ora 14:00. ...

- Partida dintre Hermannstadt și FCSB a fost amanata pentru maine, ora 14:00, din cauza terenului impracticabil care a fost la Sibiu. Inițial, arbitrul Catalin Popa a amanat jocul pentru o ora, timp in care mai multe persoane incercau sa sparga gheața de pe gazon și sa indeparteze zapada. Filipe Teixeira,…

- Startul meciului Hermannstadt – Steaua, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost amanat din cauza terenului inghetat si a ninsorii. Partida ar fi trebuit sa inceapa la ora 18.30, dar cu scurt timp inainte de ora respectiva la Sibiu a inceput sa ninga. Terenul este inghetat si in mare parte…

- Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a anuntat postul de televiziune Digi Sport, care transmite partida. Arbitrul Catalin Popa (Pitesti)…

- FCSB are programat in aceasta seara meciul din "sferturile" Cupei Romaniei, pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt. Partida trebuia sa inceapa la 18:30, dar a fost amanata o ora din cauza condițiilor execrabile in care se prezinta terenul de pe Municipalul din Sibiu, scrie gsp.ro. MM…

- HERMANNSTADT (SIBIU) - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT DIGISPORT Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul…

- FCSB joaca în aceasta seara la Sibiu, în sferturile de finala ale Cupei României, de la ora 18:30. Tehnicianul roș-albaștrilor a convocat însa mai mulți fotbaliști de la echipa de tineret.

- FC Hermannstadt - FCSB, live blog pe www.prosport.ro de la 18:30 Intre coduri colorate de vreme rea, scoli inchise, transport terestru si aerian blocat, avem si fotbal. Intr-o graba nejustificata de a incheia cat mai repede sezonul 2017/2018, sefii fotbalului romanesc nu tin cont de produsul…

- HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI. FCSB continua sa critice decizia FRF de a permite disputarea meciului cu HERMANNSTADT, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat miercuri, de la ora 18:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO X DIGI SPORT TELEKOM SPORT. HERMANNSTADT FCSB CUPA ROMANIEI.…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Președintele celor de la Hermannstadt, Teodor Birț, a vorbit despre partida dintre echipa sa și FCSB din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Oficialul sibienilor ii asigura pe cei de la FCSB ca gazonul se va prezenta in condiții bune de joc. "Terenul va fi curațat maine, in jurul orei 9, tocmai…

- Mihai Stoica, atac la FRF: ”Nu imi doresc nici o semifinala. Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua”. Decizia Federației Romane de Fotbal de a aproba meciul de miercuri dintre FC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei i-a infuriat pe oficialii formației bucureștene. Cel…

- Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.Citește…

- FCSB a plecat azi spre Sibiu, unde maine va intalni FC Hermannstadt in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Din lotul deplasat de Nicolae Dica face parte și un tanar mijlocaș central. Este vorba despre Robert Ion, care are 18 ani și a fost luat vara trecuta de FCSB de la Academia de Fotbal Atletico…

- Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre partida pe care FCSB o va juca maine in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, cu Hermannstadt, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.RO. Surpriza insa! Oficialul roș-albaștrilor nu-și dorește ca echipa sa sa se califice in semifinalele…

- AFC Hermannstadt și FCSB vor juca miercuri de la 18:30 in sferturile Cupei Romaniei. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Pro X. Cu o zi inainte de meci, stadionul de la Sibiu este acoperit de zapada, iar Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca meciul…

- AFC Hermannstadt, locul 2 in Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Pro X, miercuri, de la ora 18:30 Interesul pentru meciul de la Sibiu este unul uriaș și s-a iscat un scandal…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca este cutremurator ce apare in raportul privind activitatea DNA și ca, in sfarșit, in aceasta seara a „fost rupta pisica” și intrevede ca situația in Romania se va imbunatați.

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Klaus Iohannis a revenit in tara dupa o vacanta de aproape o saptamana petrecuta in strainatate, anunta Romania TV.Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft: Jurnalista anunta 'DECESUL' unui alt dosar MAJOR Presedintele a fost surprins in Sibiu,…

- Meciul dintre FC Hermannstadt si FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal va avea loc pe stadionul ''Municipal'' din Sibiu, in data de 28 februarie, de la ora 18,30, a anuntat clubul de liga secunda intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Ne bucuram ca am reusit…

- FRF a anunțat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei care se va desfașura in perioada 27 februarie - 1 martie. Derby-ul dintre CSU Craiova și Dinamo se va juca joi, 1 martie, de la ora 20:30, iar partida lui FCSB de la Hermannstadt va avea loc pe 28 februarie, de la ora 18:30. ...

- Lupta la titlu se anunta mai disputata ca niciodata in acest an deoarece doar campioana va merge in preliminariile Ligii Campionilor. CFR Cluj si FCSB se afla in pole-position la debutul1 acestui sezon, dar si echipa din Craiova ar putea sa intre in lupta pentru titlu in play-off. Echipa lui Dica…

- Gica Hagi e convins ca Viitorul se putea impune in fata Astrei, 1-1, dar si-n aceste conditii isi poate atinge obiectivul, de a evolua in play-off. "Regele" a analizat prestatia elevilor sai si mai ales pe cea a fiului sau, Ianis. "Nu am reusit sa luam cele trei puncte, dar incercam sa facem…

- Directorul sportiv al clubului Sparta Praga, Zdenek Scasny, considera ca Florin Nita este la acelasi nivel cu Martin Dubravka, portarul titular al nationalei Slovaciei, pe care internationalul roman are rolul de a-l inlocui. In varsta de 29 de ani, Dubravka a fost imprumutat de Sparta Praga…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi,ca anuntul DNA privind clasarea acuzatiilor fata de ministrii din dosarul Microsoft dovedeste ca ”este obligatoriu sa existe si in Romania, ca in toate tarile europene, o raspundere a celor care se joaca cu vietile oamenilor”.Se…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) nu susține Guvernul Dancila. Anunțul a fost facut de președintele acestei organizații, dr. Paul Jurgen Porr. FDGR este reprezentat in parlamentul de timișeanul Ovidiu Ganț, ales insa in județul Sibiu.

- Mijlocasul Nicolae Stanciu a primit banderola de capitan la debutul pentru Sparta Praga, dupa transferul de la Anderlecht, iar internationalul roman a reusit doua assist-uri in meciul amical castigat, joi, impotriva echipei Loko Vltavin, din liga a treia ceha, scor 3-0. Stanciu, introdus la pauza…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- FC Hermanstadt va evolua in sferturile de finala ale Cupei Romaniei impotriva celor de la FCSB, iar presedintele clubului, Teodor Birț, spera sa poata disputa partida la Sibiu. "Luam serios in calcul posibilitatea de a inchiria o instalație de nocturna mobila. ...

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Plecarea lui Nicolae Stanciu de la Anderlecht a devenit iminenta, iar Besiktas pare cea mai probabila destinatie a internationalului roman. Dupa ce in trecut presa din Turcia a mai vehiculat numele celui mai scump transfer din istoria campionatului belgian, acesta a revenit in atentia gruparii din…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Dupa calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, echipa sibiana incepe returul cu un meci in deplasare. Potrivit oficialilor clubului, FC Hermannstadt joaca duminica, 3 decembrie, de la ora 12:00, cu CS Balotești, in etapa a XX-a a Ligii 2. Read More...

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anuntat ca o femeie de 69 de ani a murit, sambata, la spitalul din Alba Iulia, din cauza lipsei de imunoglobuline, precizand ca ministerul stia despre cazul aceste femei. ”Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul…

- Primul deces din cauza lipsei tratamentului cu imunoglubulina s a inregistrat in aceasta dimineata. Anuntul a fost facut de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. O femeie din Alba a murit dupa ce nu a primit tratamentul cu imunoglobulina.Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata…