- FCSB debuteaza astazi in Cupa Romaniei, contra divizionarei de Liga a 3-a, Unirea Alba Iulia. Nicolae Dica va trimite in teren jucatorii care au prins minute puține in Liga 1. Unirea Alba Iulia - FCSB este astazi, de la 21:30, liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi…

- Ionel Danciulescu, fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara desparțirea de formația din Ștefan cel Mare. Poli Iași - Dinamo e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Nu cred ca ceea ce am anunțat in aceasta…

- Deși situația la echipele lor, Florin Bratu, Ionel Danciulescu și Nicolae Dica sunt oamenii din fotbal care lucreaza ca part-time pe post de experți la televiziunile de sport din Romania. Nicolae Dica, tehnician al celor de la FCSB, tocmai s-a "transferat" de la TV Digi Sport la TV Telekom Sport. Acesta…

- Viitorul și AFC Hermannstadt se dueleaza de la ora 21:00 in ultimul meci al etapei a 8-a din Liga 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. liveTEXT de la ora 21:00 Viitorul - AFC Hermannstadt Click AICI pentru liveTEXT Echipe probabile: Viitorul:…

- FCSB, locul 1, și CFR Cluj, locul 4, joaca duminica, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 8-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj și a dezvaluit ca pe langa Mihai Pintilii,…

- Nicolae Dica l-a pierdut pe Mihai Pintilii, accidentat in meciul cu Muntenegru, insa primește o veste buna prin revenirile lui Marko Momcilovici și Cristi Balgradean. Cei doi vor fi apți pentru meciul cu CFR Cluj, care este duminica, de la ora 21:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport…

- Nicolae Dica nu exclude varianta aducerii lui Carlos Fortes (23 de ani) de la Gaz Metan Mediaș. Gaz Metan - FCSB se joaca duminica, de la 21:00, liveTEXT cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. "Fortes este un jucator care a avut un inceput bun de campionat.…

- Daca vor caștiga meciul de duminica, jucatorii Dunarii Calarași vor primi 1.700 de euro pentru cele 7 puncte bifate in primele trei etape de Liga 1. FC Hermannstadt - Dunarea Calarași e duminica, de la 18:00, liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look TV.…