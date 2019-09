FC Farul joaca miercuri in Cupa Romaniei cu CS Faurei, la care antrenor-jucator este Banel Nicolita

Stiri pe aceeasi tema

- Turul 4 din Cupa Romaniei debuteaza cu șapte meciuri. Printre numele interesante care vor evolua azi se numara Turris, liderul din Liga 2, și FC U Craiova, formația patronata de Adrian Mititelu și antrenata de Eugen Trica. In turul 4 al Cupei Romaniei intra 27 de formații care au caștigat fazele locale…

- In etapa a patra a fazei nationale a Cupei Romaniei, FC Farul Constanta Liga a 2 a se va duela in deplasare cu CS Faurei Liga a 3 a . Confruntarile din aceasta runda au fost programate marti, 10 septembrie, si miercuri, 11 septembrie, de la ora 16.30. Aflata pe locul 14 in clasamentul Ligii a 2 a, cu…

- Cupa Romaniei COMPETITIA KO… Sporting Juniorul Vaslui si CSM Vaslui, cele doua echipe de fotbal din Vaslui, fata in fata. Meciul va conta pentru turul II al Cupei Romaniei – faza judeteana, culoarul Ligii 4, si se va disputa pe Municipalul din Vaslui, duminica, 1 septembrie. Viata si evolutia fotbalului…

- Meciurile din faza a treia nationala a Cupei Romaniei la fotbal, edisia 2019 2020, se vor disputa marti, 27 august, si miercuri, 28 august, iar in aceasta etapa echipa de Liga a 4 a Victoria Cumpana, castigatoarei fazei judetene a competitiei, va intalni formatia de Liga a 2 a FC Farul Meciul se va…

- LIGA 2 // Etapa a treia din liga secunda continua azi cu doua partide interesante. Ambele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 13:00 » Chiajna - Farul live de la 15:30 » Dunarea Calarași - Petrolul Vezi AICI programul etapei #3Vezi…

- CSM Vaslui – Viitorul Curita, astazi, 17.30 COMPETITIA KO… Echipa de fotbal a CSM Vaslui joaca, astazi, de la ora 17.30, pe stadionul “Municipal” din Vaslui, in primul tur al Cupei Romaniei. Trupa lui Romica Dorin va da piept cu Viitorul Curita, castigatoarea fazei judetene a Cupei Romaniei din judetul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, programul meciurilor din faza intai naționala a Cupei Romaniei, sezonul 2019/2020, potrivit Mediafax.Vor evolua in aceasta faza a competiției cele 42 de echipe caștigatoare ale fazelor județene ale Cupei și 34 de echipe care au jucat in precedenta…

- Echipa de fotbal FCSB va disputa o partida amicala cu CS Mioveni, formatie care a incheiat pe locul 7 editia recent incheiata a Ligii a II-a, informeaza, luni, site-ul oficial al gruparii ros-albastre.