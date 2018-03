FC Dinamo nu-l mai sustine pe Razvan Burleanu la presedintia FRF, ci pe Ionut Lupescu

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului de Adminsitratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, luni, ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare ii va acorda sprijin lui Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia FRF, desi a semnat o adeziune de sustinere a actualului sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu.…

- In ciuda faptului ca Dinamo semnase, cel puțin in prima faza, un act de susținere al lui Razvan Burleanu, acum, clubul din "Ștefan cel Mare" a intors armele și este alaturi de Ionuț Lupescu. ...

- Cum incearca Razvan Burleanu sa caștige un nou mandat. Președintele FRF face orice pentru a ramane șef la Casa Fotbalului și dupa alegerile din 18 aprilie. In paralel cu atacurile la adresa principalului sau contracandidat, Ionuț Lupescu, Burleanu incearca pe ultima suta de metri sa le recaștige increderea…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Cu cine voteaza Vulpițele Galbene la alegerile FRF. Echipa feminina din Roman, afiliata la Federație din 2016, activeaza in Liga 3 și este pe picior de egalitate cu granzii fotbalului romanesc FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau CSU Craiova. Asta inseamna un vot la scrutinul din 18 aprilie. Președintele clubului…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal se ascute pe zi ce trece, tinand cont ca pana la scrutinul din 18 aprilie nu a mai ramas mult timp. Cu cele mai mari sanse la victorie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de ...

- N-a mai ramas mult timp pana cand vor avea loc alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai mari sanse la scrutinul din 18 aprilie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur. Asadar, cele doua ...

- Ionuț Lupescu a reacționat prompt dupa acuzațiile lui Razvan Burleanu și anunța ca va apela la justiție pentru a clarifica tot. "Iata ca a inceput campania murdara de care va anunțam zilele trecute. Este unica modalitate a actualei administrații a FRF de a conduce fotbalul: multe acuzații mincinoase…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declansat azi un atac cu bataie lunga, dur, catre Ionut Lupescu, adversarul sau de la alegerile pentru sefia FRF, programate pe 18 aprilie. Inrtr-un text publicat pe siteul sau, Burleanu sustine ca fostul numar 5 al nationalei si Mircea Sandu ar fi folosit firme…

- Ion Geolgau, angajat FRF, il lauda pe Marcel Pușcaș, unul dintre candidații anti-Burleanu. ”Ești singurul din FRF care gandește in viitor”. Cu un discurs decent, articulat, bine impanat cu cunoștințe fotbalistice, Pușcaș este o soluție imbrațișata de mulți votanți care vor intra in sala, la alegerile…

- Ciprian Marica, fost international, a explicat cum l-a cunoscut pe Razvan Burleanu, actualul sef al FRF. Atacantul care a imbracat tricoul lui Dinamo sau al FCSB-ului, a detaliat ce-i reproseaza presedintelui de la "Casa Fotbalului" si a anuntat motivul pentru care e de partea lui Ionut Lupescu…

- Invitat in studioul Telekom Sport, Andrei Vochin (consilierul lui Razvan Burleanu) a avut un dialog aprins cu Gica Popescu. Cei doi s-au contrat pe marginea candidaturii lui Ionut Lupescu la sefia FRF, dar si pe baza rezultatelor avute de Burleanu in cei patru ani de mandat de la "Casa Fotbalului".…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Candidatul pentru presedintia FRF Ionut Lupescu spune ca se va afla pe buletinele de vot ale membrilor afiliati la alegerile din 18 aprilie, in ciuda incercarilor procedurale ale actualei conduceri a federatiei de a-l impiedica. “Referitor la decizia instantei de astazi, fata de contestatia FRF la…

- Adrian Stangaciu, juristul FRF, care a și reprezentat Casa Fotbalului la litigiul caștigat in prima instanța cu MTS, a facut cateva precizari importante pentru GSP.ro. "Acest proces nu este impotriva lui Ionuț Lupescu sau a altor candidați, ci impotriva MTS, care, abuziv și fara temei legal ne-a respins…

- Cate cluburi au drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie. La alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, au drept de vot doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati a anuntat presedintele in functie, Razvan Burleanu. „Acum 2 luni erau 260…

- Victor Pițurca a transmis un nou mesaj de susținere pentru Dinamo, formație care a ratat play-off-ul Ligii 1 dupa ce a pierdut lamentabil partida de la Giurgiu, 0-2. A discutat și despre duelul pentru șefia FRF dintre Ionuț Lupescu și Razvan Burleanu. "Surprind pe toata lumea, dar Dinamo, asa cum am…

- Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu pentru un nou mandat. "De la 1 Martie ma suspend din functie (n.red. - e angajat in cadrul FRF). Regret ca nu a fost acceptata oferta de a se suspenda si el, Burleanu.…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) și-a lansat luni candidatura pentru președinția Federației Romane de Fotbal, intr-un cadru fastuos, la care au fost prezente și nume grele din fotbalul romanesc, dupa care a trecut direct la ”lupta la baioneta”. Fostul oficial UEFA vrea sa aiba langa el cea mai buna echipa,…

- Dupa o lunga perioada in care a stat la cutie, Ionut Lupescu (49 de ani) a intrat in lupta pentru scaunul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. In duelul cu Razvan Burleanu, principalul sau contracandidat, „Kaiser-ul” se bucura de sustinerea fostilor colegi din „Generatia de Aur”, dar si a altor…

- Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a declarat, luni, ca actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, nu avea ce sa caute de la inceput la conducerea federatiei, si a precizat ca Ionut Lupescu va face infinit mai multe lucruri bune pentru fotbalul romanesc. "Razvan Burleanu…

- Alegerile de la FRF. Prunea: ”Lupescu va lua 80% din voturi”. Sandu l-a facut nenorocit pe Burleanu! Florin Prunea face parte din Asociația Generația de Aur, care face campanie pentru Ionuț Lupescu. In timp ce ”Neamțul” il are in echipa de campanie pentru Florin Raducioiu, Prunea merge pe alte cai,…

- Gica Hagi a fost prezent la conferinta de presa prin intermediul careia Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la sefia FRF, iar pentru prima data antrenorul si finantatorul Viitorului a parut multumit de varianta care a aparut pentru fotbalul romanesc. Ionut Lupescu si-a anuntat azi candidatura…

- Fostul international și component al ”Generației de Aur”, Ionut Lupescu, și-a lansat astazi candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvantul mai multe personalitati din fotbalul romanesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al echipei naționale, a vorbit despre candidatura lui Ionuț Lupescu la președinția FRF și e ferm convins ca decizia "Kaiserului" de a pleca de la UEFA reprezinta un imens regres financiar. "El nu vine de la rau la bine, parerea mea e ca el vine de la bine la rau.…

- Pe data de 18 aprilie vor avea loc alegerile pentru conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai mari sanse la scrutin sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur. Daca tabara in care se afla fostul international ...

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- Galeria dinamovista, mesaj de susținere pentru Ionuț Lupescu. Derby-ul cu FCSB, incheiat nedecis (scor 2-2), le-a prilejuit ”cainilor” sa-și manifeste suportul pentru fostul mare dinamovist Ionuț Lupescu, candidat la alegerile de pe 18 aprilie, de la FRF. ”Om de fotbal, nu de minifotbal: Ionuț Lupescu”,…

- Fotbalul romanesc are in fața un rau mai mare și un rau mai mic. Alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal, programate la data de 18 aprilie, vor stabili daca Ionuț Lupescu va reuși sa-l mute pe „chiriașul” Razvan Burleanu de la „Casa Fotbalului”.

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, miercuri, ca fundasul Ionut Nedelcearu va pleca in Rusia, la formatia Ufa, locul 6 in campionatul rus de fotbal."Politica nu e de a vinde absolut orice, politica pe care am anuntat-o este de a ne asigura stabilitatea…

- Florin Prunea exulta dupa ce Ionuț Lupescu și-a anunțat candidatura la șefia FRF. Dezvaluie ca Mircea Lucescu a avut un cuvant greu de spus in convingerea lui Lupescu de a renunța la postul de la UEFA pentru a candida. "Decizia finala luata de Ionut Lupescu a fost o surpriza mare. ...

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa cadideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal „ca urmare a discutiilor, a telefoanelor si a mesajelor primite”. Convins sa intre in lupta cu Razvan Burleanu, actualul sef de la „Casa Fotbalului”, „Kaieserul” a trecut la actiune.

- Incredibil, dar adevarat! Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a calcat stramb chiar in ziua in care Ionut Lupescu a anuntat ca va candida pentru cea mai inalta functie de la „Casa Fotbalului”.

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- Cornel Dinu, fost selecționer și antrenor la Dinamo, a vorbit despre decizia lui Ionuț Lupescu de a candida la alegerile FRF și a spus ca actualul președinte, Razvan Burleanu, nu are șanse in fața fostului internațional. "Cu aceasta candidatura a lui Ionuț Lupescu este o șansa mare pentru fotbalul…

- Fostul international roman Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, cu ocazia alegerilor din 18 aprilie a.c.Sunteti multi cei care mi ati solicitat de a lungul ultimului an sa mi pun experienta, cunostintele si pasiunea in serviciul fotbalului din tara mea. V…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie, scrie News.ro. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu."Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu. "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele…

- Se anunta o noua revolutie in fotbalul romanesc. Ionut Lupescu urmeaza sa-si anunte candidatura la sefia FRF, iar daca va castiga promite schimbari de proportii. Kaiserul se lupta cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si cu Sorin Raducanu.Citește și: Vești bune pentru salariații…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Gigi Becali nu concepe ca Razvan Burleanu sa continue in fruntea FRF și ii cere lui Gica Hagi sa candideze la alegerile din aprilie, in condițiile in care Ionuț Lupescu intarzie sa ofere un raspuns.

- Gica Popescu a vorbit despre alegerile FRF, demanteland programul lui Razvan Burleanu și anunțand o posibila candidatura surpriza. "Cine vrea sa candideze la alegeri se afla int-o mare intarziere neanunțandu-și candidatura. Trebuie sa vii din timp cu un proiect și o echipa. Nu ai de unde sa alegi acum.…

- Ionuț Lupescu ezita sa se bage in cursa pentru președinția FRF. E ultima speranța pentru Generația de Aur. ”Neamțul” a fost in centrul atenție, la evenimentele care au comemorat 25 de ani de la moartea lui Michael Klein. Cu funcție importanta la Comisia Tehnica a UEFA, fostul mare dinamovist ezita sa…

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Relatiile dintre actuala conducere a Federatiei si posibilii pretendenti la postul lui Burleanu par sa devina din ce in ce mai reci. Astazi, la tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, reprezentatul UEFA Ionut Lupescu i-a evitat pe Razvan Burleanu, Cosmin Contra si Adrian Mutu, prezenti la Lausanne…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- Sorin Raducanu, primul candidat la șefia FRF: ”Și din mormant vin la alegeri!” Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a stabilit ca alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Primul care a confirmat faptul ca il va infrunta pe actualul…

- Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. Un candidat a confirmat deja participarea. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis, vineri, ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Printre cei care și-au anunțat intenția de a-l detrona pe președintele…