FC Dinamo a anuntat, luni, despartirea de atacantul Mircea Axente, care era legitimat la gruparea bucuresteana din 2018, informeaza News.ro.

Cele doua parti au convenit pe cale amiabila incetarea raporturilor contractuale.

Transferat la Dinamo in vara anului trecut, Mircea Axente a marcat pentru echipa din Stefan cel Mare un singur gol in zece meciuri disputate in acest sezon competitional, toate in Liga I.

