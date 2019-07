Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, miercuri, pe site-ul sau oficial, ca a cedat sase jucatori sub forma de imprumut pana la finalul sezonului 2019-2020 la gruparile din Liga a II-a Dunarea Calarasi, CSM Resita si Daco-Getica Bucuresti. "FC Dinamo Bucuresti anunta transferurile temporare, pana la…

- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Dan Petrescu se felicita pentru decizia de a schimba 10 jucatori fața de meciul caștigat cu Maccabi in preliminariile Ligii, scor 1-0. Citește AICI cronica meciului „Sa schimbi 10 jucatori și sa și caștigi nu cred ca a mai existat vreodata.…

- „O sa ne pregatim pe plan local – in sala, afara, la stadion și in sala de forța, iar din data de 26 iulie incepem seria partidelor de verificare. Pe 26, de la ora 17.00, vom avea un meci acasa cu Timișoara, iar in ziua urmatoare o sa mergem la ei pentru un al doilea joc. In zilele de 3 și…

- Dinamo nu a activat clauza de readucere a varfului Ivan Pesici (25 de ani). Varful va ramane imprumutat la Șahtior Karagandy pana in iarna. Cedat in iarna la formația din Kazahtan, Pesic nu intra in planurile lui Eugen Neagoe pentru sezonul urmator. Varful croat a primit astazi acordul pentru a evolua…

- Finalul meciului dintre Hermannstadt și Dunarea Calarași, scor 2-1, a adus o bataie generala intre cele doua echipe, fiind implicat și Vasile Miriuța. Pe imaginile video se observa cum antrenorul lui Hermannstadt il lovește cu pumnii in cap pe Steliano Filip, fundașul Dunarii, jucator pe care l-a pregatit…

- Academica Clinceni a promovat matematic in Liga 1, iar primarul Adrian Budeanu a anunțat primele transferuri pe care le pregatește: mijlocașii Gabriel Simion, 21 de ani, și Daniel Benzar, 21 de ani, in prezent imprumutați de FCSB la Dunarea Calarași, ar urma sa vina la formația ilfoveana. „Vor veni…

- Mircea Rednic va face o noua remaniere de lot la Dinamo, la finalul campionatului, se pregatește de desparțire inca o echipa. Dinamo a schimbat cate o echipa in fiecare mercato al ultimelor sezoane și se estimeaza ca și la vara va fi la fel. ...

- Dupa infarngerea lui Dinamo cu Dunarea Calarași, 0-1, antrenorul Mircea Rednic e negru de suparare pentru ca fotbaliștii sai au venit dupa Paști cu multe kilograme in plus și deconcertați. Dinamo a pierdut deplasarea de la Calarași, 0-1, fapt ce l-a nemulțumit foarte mult pe Mircea Rednic. Acesta și-a…