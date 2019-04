FC Botoșani s-a impus dramatic in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, grație unui gol marcat de Diego Fabbrini in minutul 90+3. Dupa meci, antrenor Liviu Ciobotariu a vorbit despre situația sa și despre o posibila demitere. „Nu știu daca postul meu era in pericol. Cand echipa nu merge și nu sunt rezultate, e clar ca se poate pune in discuție așa ceva. Eu am un contract ferm. Nu depun armele și nu plec la greu. ...