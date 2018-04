Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Dinamo Bucuresti a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Botosani, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii I. Meciul trebuia sa se dispute la 17 martie, dar a fost amanat din cauza vremii nefavorabile. In minutul 51, Salomao a fost eliminat dupa o intrare pe glezna lui Mihai…

- ACS Poli Timisoara joaca astazi, pe stadionul "Dan Paltinisanu", o partida importanta din faza play-out a Ligii I la fotbal. The post Victorie cu orice pret! Meciul ACS Poli – ACS Sepsi se joaca astazi, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Juventus Bucuresti a produs surpriza actualei editii a Ligii I de fotbal, prin victoria cu scorul de 2-1 (1-1) pe terenul formatiei Dinamo Bucuresti, vineri seara, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-out. Juventus s-a impus prin golurile marcate de Ciprian Petre (10) si de brazilianul…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a castigat cu 82 57 36 23 meciul de astazi, de pe teren propriu, cu CSM Sighet, din faza semifinala a Ligii 1.Pe sferturi, scorul a fost 22 12, 14 11, 21 22, 25 12.Cu ocazia acestei partide, la Sala Sporturilor, cu sprijinul spectatorilor, s au strans dulciuri,…

- Naționala de tineret a Romaniei a coborat pe locul 2 in preliminariile Euro 2019. Bosnia a devenit lider, dupa victoria reputata vineri, acasa, scor 1-0, impotriva reprezentativei Țarii Galilor. Tricolorii Under 21, pregatiți de Daniel Isaila, se afla la egalitate cu Bosnia, cu 12 puncte, din șase…

- Iarna a castigat batalia cu fotbalul in Moldova la sfarsitul saptamanii trecute. Dupa ce caderile de zapada au blocat sambata disputarea partidei dintre FC Botosani si Dinamo Bucuresti, din runda a doua a play-out-ului Ligii I, aseara, vremea nefavorabila a blocat derularea meciului dintre CSM…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a pierdut meciul jucat astazi, in deplasare, cu CSM Ploiesti, contand pentru turneul semifinal al Ligii 1.Gazdele s au impus cu 102 90, la pauza conducand cu 48 41.Sambata, 24 martie, de la ora 12.00, BC Athletic evolueaza in Sala Sporturilor din Constanta…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga Profesionista de…

- Flavius Stoican a fost un car de nervi la meciul pierdut de CSM Poli Iași in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la Botoșani, scor 2-3. Deciziile lui George Garman l-au scos din sarite pe tehnicianul celor de la Iași, care l-a apostrofat de zor pe arbitru de pe banca. Camerele TV l-au surprins pe…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, in Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a...

- Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Ivan Pesic (35), Mihai Popescu (74) si Robert Moldoveanu (90+4), aceasta fiind prima victorie a lui Florin Bratu ca antrenor principal in Liga I. Moldoveanu a inscris pentru prima oara in Liga I.Dinamo a mai avut ocazii de gol prin Gabriel Torje…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, inaintea primului meci din play-out-ul Ligii I, ca formatia sa trebuie sa se ridice si sa inceapa sa respire printr-o victorie in partida cu Gaz Metan Medias de luni. "Am discutat cu jucatorii…

- SSC Farul Constanta, echipa infiintata de fani ai defunctului FC Farul pentru a tine in viata spiritul farist, debuteaza, sambata, 10 martie, in returul seriei secunde a Ligii a 3 a. Aflata pe locul doi in clasament la doua puncte in spatele liderului Progresul 1944 Spartac si cu obiectiv clar promovarea…

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a reusit o victorie importanta, duminica, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CS Cuza Sport Braila, scor 77-70 (34-37), in cea de-a sasea partida a turneului semifinal al Ligii l. Supranumiti „Piratii” din Braila, oaspetii au sosit la Constanta…

- FC Dinamo Bucuresti si antrenorul principal Vasile Miriuta au decis, pe cale amiabila, incheierea raporturilor contractuale. Noul antrenor al echipei din Soseaua Stefan cel Mare este Florin Bratu, anunta clubul “alb-rosu”, intr-un comunicat, conform News.ro . Florin Bratu (38 de ani), a fost ultima…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a obtinut calificarea in turneul play off al Ligii 1, realizand aceasta performanta pentru al treilea an la rand. Sambata, In ultima etapa din sezonul regulat, tanara echipa a lui Gica Hagi a jucat pe terenul formatiei Poli Iasi, meciul fiind decisiv pentru ambele adversare…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Costel Enache, a declarat ca, in urma ratarii prezentei in play-off, noile obiective ale formatiei sale sunt Cupa Romaniei si clasarea pe locul 7 in Liga 1. "Noi trebuie sa ne gasim din nou obiective, un tel pentru a merge mai departe. E clar ca suntem cu…

- Ce vremuri! In ziua de 18 martie 2007, in etapa a XXIII-a a Ligii I, la Arad venea Dinamo București, viitoarea campioana, cu Mircea Rednic pe banca, iar pe teren cu Lobonț, Pulhac, Șt. Radu, Ropotan, Moți, Cl. Niculescu, Danciulescu. La UTA evolua și Cristi Todea, actualul antrenor al aradenilor.…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, sustine urmatorul meci in Liga 1 luni, 19 februarie, pe teren propriu cu FC Botosani, in etapa a 25 a a Ligii 1. Ambele echipe sunt angrenate in lupta pentru calificarea in play offIn acest moment, FC Viitorul se afla pe locul cinci, cu 38 de puncte, in vreme…

- Bukovina Vicovu de Jos a inregistrat a treia victorie consecutiva de la startul returului Ligii a II-a la futsal, dupa ce s-a impus pe teren propriu in fata celor de la West Deva, cu scorul de 13-5 (4-2), intr-un meci contand pentru etapa a XIII-a. Gruparea suceveana a marcat prin C. Cardei (4), Ov.…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a caștigat meciul din turul II al turneului de la Doha, Qatar, contra rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 36, scor 6-3, 6-0. (Detalii aici) Dupa meci, Simona Halep a vorbit despre revenirea la Doha, turneu caștigat in 2014, și a spus ca inca nu este complet refacuta dupa accidentarea…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine maine partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti.In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte.Chiar daca…

- Jucatorii lui Dinamo se pregatesc pe toate planurile pentru cele 3 meciuri de foc, decisive pentru "caini" in vederea calificarii in play-off-ul Ligii 1. Ionuț Nedelcearu și Laurențiu Branescu au surprins la declarații. Ambii iși indeamna suporterii sa țina cu marea rivala FCSB la partida de la mijlocul…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, isi asigura in mare masura calificarea in premiera, in Playoffs 6 a Ligii Campionilor. A castigat, miercuri seara, cu 3-2, meciul cu ASPTT Mulhouse, in etapa a patra a Grupei A a celei mai importante competiții europene intercluburi din voleiul feminin. Cu o…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- “Prin acest succes, ne-am desprins la trei victorii de locul 7, iar daca ocupanta acelui loc va fi Craiova, atunci avem si avantajul meciurilor directe. In aceste conditii, sunt de parere ca am facut un pas important spre Top 6, avand in vedere ca mai sunt cinci partide de disputat…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta au debutat cu dreptul, astazi, in faza semifinala a Ligii 1, castigand meciul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, scor 93 67, 45 44 la pauza.Primul meci din 2018 si prima victorie in Faza Semifinala a Ligii de Baschet Masculin, BC Athletic Constanta 93…

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…