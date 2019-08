Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Papura (47 de ani) a ajuns la trei meciuri consecutive fara victorie in Liga 1 la Craiova, dupa pasul greșit facut de CS Universitatea la Botoșani, scor 1-1. Totuși, tehnicianul vede partea plina a paharului și e fericit ca oltenii au reușit, in cele din urma, sa „smulga” un punct pe terenul…

- Pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital. Si acest an 250.000 de romani sunt asteptati in acelasi loc, unde este organizat un nou protest sub emblema „Diaspora vine acasa”,…

- Corneliu Papura (45 de ani), antrenorul Craiovei, a explicat ce l-a deranjat la echipa sa dupa infrangerea cu Hermannstadt, 1-2. „Am luat doua goluri din faze fixe. Puteam fi mai atenți in acele momente. S-a resimțit o oboseala dupa tot ce s-a intamplat in ultimele zile, dar am luat prea ușor golurile,…

- MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 // Dupa calificarea celor de la FCSB in turul II al Europa League, Gigi Becali a declarat ca și-a dorit ca U Craiova sa piarda meciul cu FK Sabail. FCSB va juca in turul II cu Alashkert, in timp ce U Craiova o va intalni pe Honved Budapesta. Meciurile vor avea loc pe 25 iulie…

- Mihai Roman (27 de ani) a revenit la Craiova, dupa imprumutul la FC Botoșani, unde a fost golgheter. Fotbalistul originar din Craiova are planuri importante la echipa antrenata de catre Corneliu Papura. Acesta vrea sa atace și titlul, dar și Cupa Romaniei. „Ne dorim foarte mult sa caștigam un campionat,…

- CSU Craiova il "repatriaza" pe Mihai Roman II, atacantul care a jucat ultima oara la FC Botoșani, in condițiile in care s-a desparțit de Andrei Cristea, iar Elvir Koljic va fi apt de joc in luna octombrie cel mai devreme. Mihai Roman II se intoarce in Banie. Mai intai, pentru nunta programata in acest…

- Sambata, 18 mai 2019, s-a desfașurat la Carei cea de-a VI-a ediție a Festivalului de Teatru pentru elevi ,,Ioana Cicu,, , o ediție internaționala prin participarea trupei Nazdravanii de la Școala de Arte „Alexei Starcea” din Chișinau. Inca o manifestare de excepție din municipiul Carei ignorata total…