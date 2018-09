Horoscop zilnic DUMINICĂ 23 SEPTEMBRIE 2018. Intrăm în zodia Balanţei!

Iata horoscopul zilei de DUMINICA 23 SEPTEMBRIE 2018, ziua in care Soarele intra in armonioasa Balanta pentru o luna de zile. Tot astazi are loc echinoctiul de toamna, momentul cand ziua devine egala cu noaptea, urmand apoi ca noaptea sa preia conducerea… [citeste mai departe]