- Antrenorul Costel Enache s-a despartit de cei de la FC Botosani aproape un an si patru luni pe banca acestora, si este pregatit sa semneze cu Astra Giurgiu, formatie ramasa fara antrenor dupa despartirea de Gigi Multescu. Astfel, moldovenii vor fi nevoiti sa-si caute un nou...

- Dan Alexa, antrenorul Dunarii Calarași, s-a declarat mulțumit de punctul scos de echipa sa pe terenul campioanei CFR, 0-0. "Chirurgul" a vorbit și despre o posibila plecare la Astra Giurgiu, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Tehnicianul nu a negat aceasta ipoteza, spunand ca va oferi mai…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, i-a transmis, vineri, tehnicianului Marius Sumudica sa nu uite ca datorita lui si a formatiei alb-rosii a castigat titlul de campion cu Astra Giurgiu in sezonul 2015-2016. In plus, Rednic a lasat sa se inteleaga faptul ca portarul din acel sezon al…

- FC Hermannstadt negociaza ultimele detalii ale despartirii de Alexandru Pelici, iar Vasile Miriuta va fi pe banca la urmatorul meci din campionat, cu Astra Giurgiu. Sibienii au traversat insa o serie extrem de proasta, care l-a costat postul pe Pelici: are un singur punct in ultimele sase…

- Iata partidele programate: Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo Dunarea Calarași - FCSB CS Mioveni - Sepsi OSK Turris Turnu Magurele - CSU Craiova Gaz Metan - CFR Cluj "U" Cluj - Astra Giurgiu Poli Iași - Viitorul Hermannstadt - FC Voluntari…

- Negoița incearca o lovitura pe planul transferurilor administrative: Ionuț Lupescu, director general la Dinamo! Fostul internațional, acum in varsta de 49 de ani, a sosit aseara in Romania și a purtat negocieri cu patronul lui Dinamo, Ionuț Negoița, iar azi ar urma sa semneze contractul! Discuțiile…

- Gheorghe Multescu a fost numit, duminica, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, in locul lui Marius Maldarasanu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Multescu (66 de ani) revine pe banca echipei giurgiuvene, la care a activat si in play-off-ul sezonului trecut. Multescu…

- Selectionerul Muntenegrului, Ljubisa Tumbakovici, a anuntat lotul pentru meciurile cu Romania (7 septembrie) si cu Lituania (10 septembrie), primele dueluri din Liga Natiunilor. Pe lista convocaților, pe langa vedetele Jovetic, Savic și Marusic, se regasește si un jucator din Liga I, Risto Radunovic,…