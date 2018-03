Stiri pe aceeasi tema

- Venus Williams, locul 8 WTA si favorita 8, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului Miami Open, invingand-o in turul trei pe sportiva olandeza Kiki Bertens, numarul 29 mondial si cap de serie 29, scor 5-7, 6-3, 7-5.Williams s-a impus in doua ore si 56 de minute. Ea…

- Excelența Sa Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania este anunțat pentru luni, 26 martie, la Piatra Neamț, ca invitat principal la inaugurarea Raftului American in cadrul Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu”. Invitația de participare la eveniment a fost transmisa oficial in cursul zilei de marți de…

- Retailerul francez Carrefour, prezent pe piata locala din 2001, a achizitionat Quitoque, un start-up din Franta care livreaza mancare la domiciliu, intr-o miscare de a-si accelera prezenta pe piata comertului online, scrie Financial Times. Vino la ecomTEAM 2018, eveniment de traditie in Romania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Gligor MOSOR si Daniel HARPA Cetatea, fosta echipa a orasului Targu-Neamt, are mari sanse sa se reinfiinteze in vara acestui an. Cel putin acesta este dezideratul primarului Daniel Harpa. Deocamdata, echipa de fotbal a orasului, Steel-Man, va termina acest campionat, mai ales ca, pentru revigorarea…

- Acordul cadru vizeaza executarea de lucrari de intretinere periodica multianuala cu "straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece". Lucrarile trebuie executate pe sapte loturi administrate de DRDP Iasi, iar cea mai mare valoare este in cazul lotului 1, Sectia Drumuri Nationale (SDN)…

- Handbalistele junioare I de la LPS Vaslui se joaca puțin cu focul, fiind acum obligate sa caștige meciul cu LPS Roman din ultima etapa a fazei zonale pentru a fi sigure de calificarea la turneul semifinal. Nimeni nu credea ca Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui va tremura in finalul fazei zonale…

- In perioada 28 februarie - 3 martie, la Colegiul Național de Informatica din Piatra Neamț s-a organizat concursul internațional pluridisciplinar “Prosoft@NT”, numarand participanți din țari ca Rusia, Italia, Republica Moldova, precum și din diverse județe ale țarii: Baia Mare, Cluj, Mureș, Botoșani,…

- Handbalistele junioare I de la LPS Vaslui au pierdut surprinzator la ultima clasata și așteapta incordate ultimele doua etape din faza zonala. Handbalistele junioare I de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui sunt de nerecunoscut. Fetele pregatite de profesoara Ramona Popa au pierdut ultimele doua…

- . In urma celui de-al patrulea turneu al grupei A, desfasurat la Iasi, micutele voleibaliste pregatite de Tatiana Popa s-au calificat in faza semifinala a Campionatului National. Dupa ce au invins in trei seturi formatiile CSS Unirea Iasi si CSS Botosani, fetele de la Penicilina au avut un meci de infarct…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Carrefour Romania, lider in inovatie si tehnologie in retail, lanseaza, in premiera, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii din cele mai mari orase ale Moldovei, precum Iasi, Suceava, Botosani, Piatra-Neamt si Galati, alaturi de cei din Targu Jiu, isi pot comanda, simplu si rapid,…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii vor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- Ultimele jocuri de verificare pentru divizionara C Aerostar inainte de startul returului. Astazi, lidera Seriei I se va deplasa la Piatra Neamț, unde o va intalni pe CSM Ceahlaul, pentru ca sambata sa joace in compania unei alte grupari din eșalonul patru, Viitorul Curița. „Partida de la Piatra se va…

- Daniel Popa, 22 de ani, este pariul antrenorului. Revenit dupa imprumutul la Botoșani a dat gol din nou, la Chiajna, dupa reușita cu Craiova din etapa trecuta. Vasile Miriuța a facut, iarași, schimbari care s-au vazut pe tabela de marcaj! Antrenorul de 49 de ani era descumpanit inaintea meciului cu…

- Daniel Popa, 22 de ani, este pariul antrenorului. Revenit dupa imprumutul la Botoșani a dat gol din nou, la Chiajna, dupa reușita cu Craiova din etapa trecuta. Vasile Miriuța a facut, iarași, schimbari care s-au vazut pe tabela de marcaj! Antrenorul de 49 de ani era descumpanit inaintea meciului cu…

- ACS Gauss se pregatește pentru Liga a III-a. O spune parcursul din tur: 17 meciuri, 16 victorii și doar un egal. Și o repeta amicalele iernii. Unele, cu parfum de amintire: 2-1 la Piatra Neamț, cu CSM Ceahlaul și 2-2 in Giulești, cu Academica Rapid. CSM Ceahlaul se pretinde urmașa vechiului Ceahlaul,…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a pus gand rau unei categorii de pensionari, care nu va mai beneficia de majorari. Totodata, Vasilescu a mai precizat, duminica seara, ca ar trebui scoși din randul pensionarilor cei care nu o vechime mica in munca.

- Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din Romania, potrivit unui studiu realizat recent, de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, care ia in calcul opinia locuitorilor despre locul in care traiesc. Brasovenii considera Racadau,…

- Tenismanul Nicolae Frunza, numarul 596 mondial, il va intalni pe Ugo Nastasi, sambata, de la ora 12.00, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in prima partida de simplu a confruntarii dintre echipele Romaniei si Luxemburgului, in primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, potrivit…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…

- Cercetarea a analizat perceptia pe care romanii o au asupra costului vietii perceput din orasul si cartierul in care locuiesc, raportat la veniturile pe care le obtin. Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani,…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri și ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie.

- Anul 2018 vine cu noi modificari la legea concediului medical. Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificare și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2015 introduce o schimbare care va salva timpul celor care vor sa beneficiez de concediu medical.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, traficul rutier a revenit la normal pe DN 15C Targu…

- Intre localitatile Cudalbi si Baleni din judetul Galati, pe DJ 253, un autocar cu 22 de turisti din Republica Moldova a iesit de pe carosabil. Se pare ca in autocar este si un copil. Ultilajele de deszapezire precum si autoritatile au intervenit si au readus autocarul pe roti, insa nu se stie inca motivele…

- Cine e noul capitan de la Dinamo. Dupa plecarea lui Paul Anton in Rusia, la Anji, antrenorul Vasile Miriuța i-a dat ii da banderola Steliano Filip, cel mai vechi jucator din lot, informeaza digisport.ro. Tehnicianul roș-albilor a uitat escapada bahica de la Piatra Neamț, iar Miriuța are acum incredere…

- Medicul Zonda Laszlo Iulian nu a reușit sa promoveze concursul susținut luni la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, deși iși dorea foarte mult sa lucreze in cadrul spitalului buzoian. Etapa care fi trebuit sa constituie o simpla formalitate in procedura de angajare a unui nou medic in cadrul…

- Luni, 8 ianuarie a.c., 4 subofiteri jandarmi, absolventi ai Scolii Militare de Subofiteri 'Petru Rares' Falticeni si alti 30 de elevi de la aceeasi institutie militara de invatamant, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt, in aceeasi uniforma dar cu sarcini si misiuni diferite.…

- Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat in centrul orasului Targu-Neamt pe 2 ianuarie, la Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, potrivit estimarilor celor de la Jandarmeria din urbe. Evenimentul a adunat la acest festival zeci de ansambluri din Neamt, cat si din alte judete, care au urcat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Iftimie Nicorici Marian, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta si…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a lui Iulian Boghean, director in cadrul SC FC Ceahlaul SA Piatra…

- Iftimie-Nicorici Marian, fost director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, fost director la SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt, vor fi judecati pentru trafic de influenta de Tribunalul Neamt.