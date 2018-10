FC Barcelona, bilete falsificate. Profit de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- BARCELONA - INTER MILANO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK.Partida dintre FC Barcelona și Inter Milano, de pe Camp Nou se va disputa in cadrul etapei a 3-a din UEFA CHAMPIONS LEAGUE și este unul dintre derby-urile etapei, alaturi de duelul de miercuri dintre PSG și Napoli, care…

- Criza lui Real Madrid s-a adancit și mai mult dupa infrangerea suferita azi in fața lui Levante, chiar pe teren propriu, 1-2. Meciul ar putea fi ultimul pe banca Realului pentru Julen Lopetegui, in mare pericol sa fie demis chiar inaintea derby-ului cu Barcelona de saptamana viitoare. ...

- Real Madrid va debuta in aceasta seara in noul sezon de Champions League. Madrilenii joaca de la ora 22:00 cu AS Roma. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Inaintea primului meci din actualul sezon, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid,…

- Sergio Busquets, 30 de ani, a implinit in aceasta saptamana 10 ani de cand joaca la Barcelona, prilej sa ofere o serie de declarații emoționante pentru canalele oficiale de media ale clubului catalan. "Niciodata nu mi-am imaginat sa caștig atatea titluri, sa joc atatea meciuri și sa traiesc atatea momente…

- Președintele Ligii Spaniole, Javier Tebas, a facut anunțul la Radio Marca! Data primului meci intre granzii Spaniei, FC Barcelona și Real Madrid, este duminica, 28 octombrie 2018, de la ora 17:15 (ora Romaniei) pe Camp Nou. In saptamana marelui meci, ambele echipe vor disputa și meciuri in Liga Campionilor.…

- La Liga, campionatul de fotbal din Spania, a stabilit un record istoric in transferuri pentru mercato de vara, cu 884 milioane euro investiti in jucatori, cu 59% mai mult decat in mercato precedent, conform unui raport al Football Transfer Review, citat de EFE. Real Madrid si Barcelona sunt cluburile…

- Ronaldo cumpara clubul spaniol Valladolid. Investiție de 30 de milioane de euro. Marele Ronaldo Nazario Da Lima, care va implini 41 de ani pe 18 septembrie, negociaza preluarea clubului Real Valladolid, din Primera Division. Ronaldo , fost dublu campion mondial cu Brazilia, s-a retras in 2011, la un…

- Revista presei sportive de joi abunda in subiecte mari și tari. Din Romania citim ca FCSB și CFR Cluj, pe langa faima, pot obține și bani mulți din Europa League. De peste hotare, mai precis din Spania, aflam ce jucatori uriași mai vin și pleaca de la Real Madrid și Barcelona.