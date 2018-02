Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat, sambata noapte, ca FBI ar fi putut impiedica atacul armat comis intr-o scoala din Florida daca "nu pierdea atat de mult timp" cu investigatia privind presupusul amestec al Rusiei in alegeri, relateaza dpa duminica. "Foarte trist ca FBI a ratat toate…

- Potrivit unor documente ale serifului din Broward County, politia a fost chemata sa intervina de 39 de ori la locuinta lui Nikolas Cruz, adolescentul de 19 ani care a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Adolescentul acuzat de uciderea a 17 persoane la o liceu din Florida , Nikolas Cruz și-a recunoscut crimele și a marturisit ca a intrat cu arma in școala și a tras in elevi și profesori, scrie BBC News. Nicolas Cruz, in varsta de 19 ani , a declarat ca a ajuns in campus și a inceput sa traga in elevi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa vineri in oraselul Parkland, situat in statul Florida, pentru a vizita liceul in care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza site-ul publicatiei The Hill.

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Atacul sangeros de la liceul din Florida putea fi evitat, spun martorii. Fostii colegi ai atacatorului de la liceul din Florida au prevazut ca adolescentul va face un gest extrem, iar profesorii fusesera avertizati dupa ce i-au fost gasite gloante in ghiozdan.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise intr-un atac armat comis intr-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune politia. Adolescentul avea o pasiune pentru arme si un caracter dificil, spun fosti colegi si profesori.

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Liderul Casei Albe, republicanul Donald Trump, este angrenat intr-o noua disputa cu Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA din cauza anchetei privind presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar in cazul Mihail Lesin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, care a fost gasit mort, in anul 2015, in camera sa de hotel, informeaza site-ul postului BBC.

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Un antreprenor în domeniul online acuzat de faptul ca a orchestrat una dintre cele mai mari încalcari ale drepturilor de autor din istorie da în judecata guvernul neozeelandez pentru 6,8 miliarde de dolari, echivalentul a 3,5% din PIB-ul tarii, din cauza ca acesta i-ar fi distrus…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a deschis o ancheta ce vizeaza o a doua persoana care ar putea sa fi fost legata de masacrul din Las Vegas, atacul armat cel mai sangeros din istoria recenta a SUA, care a provocat moartea a 58 de oameni si sute de raniti, transmite AFP. "FBI a deschis…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington.

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- In Statele Unite, Biroul Federal de Investigatii (FBI) a deschis o ancheta legata de speculatiile ca Fundatia familiei Clinton ar fi primit donatii in schimbul unor favoruri politice din partea lui Hillary Clinton, cand era secretar de stat in primul mandate Obama.

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca care ameninta ca va arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia a fost imobilizat sambata de doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului. In interior au gasit o femeie imobilizata la pat, dar si cele patru arzatoare ale aragazului pornite,…

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca care ameninta ca va arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia a fost imobilizat sambata de doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului.

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca ameninta, sambata, ca-si va ucide sotia, iar vecinii au cerut ajutor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Bucurie mare la liceul romanesc din Gyula, Ungaria, unde a fost inaugurata o sectie de judo. Liceenii din tara vecina au fost initiati pe tatami de 26 de tineri de la un club oradean. Elevii au urmarit demonstratiile cu sufletul la gura. A fost pentru prima oara cand au urmarit pe viu o demonstratie…

- Cercetatorii de securitate din cadrul ESET, in colaborare cu Microsoft și agențiile de aplicare a legii - Biroul Federal de Investigații (FBI), Interpol, Europol și alți factori interesați in securitatea informatica - au doborat o operațiune botnet importanta, cunoscuta sub numele de Gamarue /TrojanDownloader.Wauchos),…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat în dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit…

- Președintele american Donald Trump a scris sambata pe contul sau de Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe generalul Michael Flynn, care era consilier pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, pentru ca acesta l-a mințit pe vicepreședintele Mike Pence și Biroul Federal de Investigații…

- Dosarul rus a intrat vineri intr-o noua etapa odata cu inculparea lui Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, care a recunoscut ca a mintit Biroul Federal de Investigatii (FBI) si a acceptat sa coopereze cu justitia.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a ajuns in centrul unui scandal in Statele Unite, fiind acuzat ca a tinut secrete informatii importante legate de activitatea unui grup de hackeri afiliat spionajului armatei ruse.

- "Din prima zi in care am preluat mandatul, tot ce auziti este scuza falsa a Partidului Democrat pentru pierderea alegerilor, Rusia, Rusia, Rusia. In ciuda acestui fapt, am reusit sa aduc economia in plina expansiune si am facut mai multe decat oricare alt presedinte in primele zece luni. Sa facem…