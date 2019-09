Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT renunta la serviciile Institutului National de Medicina Legala in cazul Caracal. Asta dupa ce specialistii legisti nu au putut stabili daca in oasele aruncate de Gheorghe Dinca in padurea de langa Caracal exista ADN-ul Luizei Melencu. Ca urmare, criminalistii iau in calcul sa apeleze…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa pe numele Elenei Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca, pentru complicitate…

- Apar noi date infricoșatoare in ancheta de la Caracal. Cercetarile efectuate in casa groazei au scos la iveala nu mai puțin de 40 de peste de sange descoperite de anchetatori in diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dinca, aparțin Luizei Melencu, fata de…

- Operatoarea 112 care a indignat o tara intreaga prin felul in care a comunicat cu Alexandra in timp ce aceasta cerea disperata ajutor, nu a fost sanctionata, potrivit Libertata.ro. STS susține ca apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile…

- Avocatul familei Luizei Melencu s-a certat in direct la Antena 3 cu prodecanul Baroului Bucuresti, Petrut Ciobanu. Tonel Pop este de parere ca se pune presiune pe el pentru a nu mai vorbi public despre cazul Caracal. „Eu am aflat de la clienții mei care au fost abordați de catre presa cu acel comunicat…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei…