FBI recunoaste un esec grav in legatura cu atacul armat din Florida Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, relateaza news.ro, citand AFP. FBI a precizat ca a primit, pe 5 ianuarie, un apel telefonic de la un apropiat al lu Cruz, care a descris comportamentul "deviant" al adolescentului in varsta de 19 ani si intentia acestuia de a ucide oameni, inclusiv intr-o institutie scolara. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

