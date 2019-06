Stiri pe aceeasi tema

- De la iesirea pe piata a primelor tomate obtinute prin Program, inspectorii fitosanitari ai Autoritatii Nationale Fitosanitare au prelevat probe pe care le-au transmis pentru analize la cele doua laboratoare acreditate. Astfel, pana la data de 17 mai 2019 au fost prelevate 54 de probe din…

- Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a primit o serie de indicii privind o alerta de securitate cu cateva minute inaintea atacului armat de la o sinagoga din California, in urma caruia o persoana a murit și alte trei au fost ranite, relateaza Associated Press și Reuters.Citește…

- Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a primit o serie de indicii privind o alerta de securitate cu cateva minute inaintea atacului armat de la o sinagoga din California, in urma caruia o persoana a murit și alte trei au fost ranite, relateaza Mediafax, citand Associated Press și Reuters.

- Imi cade in mana un document intocmit de Biroul Federal de Investigații la solicitarea organelor judiciare din Romania in cadrul unei comisii rogatorii. Il citesc cu fireasca și profesionala curiozitate, la inceput, iar, mai apoi, captivat de plasticitatea consemnarilor. Reprezentanții temutului serviciu…

- Un raid asupra ambasadei Coreii de Nord in Spania in februarie a fost "un grav atac terorist", a declarat duminica un reprezentant al Ministerului de Externe nord-coreean, in primul comentariu oficial al Nordului despre incident, noteaza luni Reuters. Reprezentantul ministerului a cerut…

- Judecatorul spaniol Jose de la Mata a anulat marti ordinul de secretizare a dosarului, anuntand ca a descoperit dovezi privind diverse infractiuni, inclusiv incalcarea proprietatii private, agresiune si intrare prin efractie, comise de o „organizatie criminala", informeaza agentia The Associated…

- O instanța din Spania a inculpat trei cetațeni straini - un american, un mexican și un sud-coreean - în legatura cu atacul care a vizat ambasada nord-coreeana de la Madrid, unul dintre suspecți fiind acuzat ca a oferit Biroului Federal american de Investigații (FBI) datele sustrase în urma…

- Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) și procurorii federali ii acuza pe creatoarii bulgari ai sistemului internațional de plați bazat pe criptomoneda OneCoin, utilizat și in Romania, de frauda in sistem piramidal, prin care ar fi prejudiciat investitorii din intreaga lume cu peste 4 miliarde…