Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii americani au arestat, vineri, un suspect, in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA. Este un republican, in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritațile federale au arestat vineri in Florida un barbat suspectat ca a trimis cel puțin zece pachete cu bombe catre criticii președintelui Donald Trump, inainte cu mai puțin de doua saptamani de alegeri, au spus autoritațile, relateaza Reuters.

- Un suspect a fost arestat de Biroul Federal de Investigații (FBI), in apropiere de Miami, in cadrul anchetei cu privire la colete suspecte-capcana adresate unor personalitati democrate si critici ai presedintelui american Donald Trump.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca amenințarile cu violența politica nu isi au locul in Statele Unite, promițand o investigație completa a unor pachete suspecte care au fost trimise unor proeminenți democrați sau miliardarului George Soros, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Autoritatile din statul american New York au declansat o investigatie privind presupuse fraude fiscale de milioane de dolari comise de presedintele Donald Trump si de familia acestuia, dupa dezvaluiri facute de cotidianul The New York Times.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost…

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca nu este implicat de situatia juridica a fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, transmite Reuters. Avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, sustine acelasi lucru despre procesul lui Michael Cohen, fost avocat al lui Trump. Un juriu l-a declarat…