FBI: Infracţionalitatea a continuat să scadă în 2018 în SUA In 2018, statistica FBI a contabilizat putin peste 1,2 milioane de infractiuni comise cu violenta, in scadere cu 3,3% fata de 2017. Numarul crimelor s-a redus cu 6,2%, din cele 16.214 omucideri voluntare aproape trei sferturi fiind comise cu arme de foc. In schimb, numarul violurilor declarate a crescut cu 2,7%, posibil ca efect al miscarii #MeToo. In scadere se afla insa infractiunile impotriva proprietatii, pentru al saselea an consecutiv, mai ales datorita diminuarii cu 12% a cazurilor de furt prin efractie. Dupa un varf la inceputul anilor 1990, infractionalitatea s-a redus permanent,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

