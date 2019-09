FBI, implicat în ancheta de la Caracal. Elena Cristian la România TV: Măsură foarte bună. Oamenii se tem, nu mai au încredere "In acest moment avem atat de putine informatii despre toata aceasta poveste, incat eu zic ca este o decizie buna ca anchetatorii s-au orientat spre cei care pot afla mai usor anumite lucruri. Nu cred ca americanii vor spune 'hai sa facem altceva'. Cred doar ca aceste state investesc masiv in cercetare. Stim bine ca fac ceea ce noi nu visam. Si, daca exista cea mai mica sansa sa aflam cine a fost victima aruncata in padure, este un pas important. Sa speram ca vor sti sa explice si familiei, pentru ca este normal sa aiba dubii, mai ales dupa cum a comunicat DIICOT, care tot spunea ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

