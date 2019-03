FBI anchetează un uriaș scandal de corupție la Universitatea Yale Universitatea Yale a decis exmatricularea unei studente a carei familie ar fi dat mita de 1.2 milioane de dolari pentru a obține admiterea fiicei la universitatea de prestigiu din Connecticut, SUA, relateaza BBC News. Cazul este parte a unei anchete care vizeaza nu mai puțin de 50 de persoane implicate intr-un sistem de fraudare a admiterilor la facultați de prestigiu, in total mita data de parinți ridicandu-se la 25 de milioane de dolari. Un fost antrenor de fotbal ar fi acceptat mita de 400.000 de dolari pentru a falsifica documentele privind selectarea studentei. Cazul este legat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Compania ruseasca de petrol Rosneft a facut investiții majore în companii mixte din Venezuela, deși anticipa pierderi de milioane de dolari, arata documentele. Motivul pentru care a continuat investiția a fost intenția Kremlinului de a-și sprijini aliatul din America de Sud, relateaza Reuters,…

- Douazeci si cinci de tari au promis sa acorde un ajutor in valoare de 100 de milioane de dolari Venezuelei, tara care se confrunta cu lipsuri severe si subnutritie, a anuntat joi John Bolton, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui american, Donald Trump, dupa conferinta Organizatiei…

- Presedintele Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, sustine ca din cele 20 de milioane de dolari, bani care ar fi fost adusi de Dodon cu un avion din Rusia, doua milioane au fost folosite pentru a plati talibanii care i-au tinut in captivitate pe pilotii moldoveni.

- Ministerul Apararii de la Budapesta a scos la vânzare întreaga sa flota de avioane MiG-29 dezafectate, a anuntat luni grupul britanic Jane's, specializat în informatii de ordin militar, potrivit Agerpres. Întregul lot include 19 avioane, dintre care multe necesita…

- Ministerul Apararii de la Budapesta a scos la vânzare întreaga sa flota de avioane MiG-29 dezafectate, a anuntat luni grupul britanic Jane's, specializat în informatii de ordin militar, potrivit Agerpres.Întregul lot include 19 avioane, dintre care multe necesita reparatii…

- Igor Dodon a primit 20 de milioane de dolari din Rusia pentru actuala campanie electorala. Declarația aparține președintelui Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, care spune ca banii au fost adusi in Moldova, atunci cand presedintele tarii a zburat din Rusia cu avionul Gazprom.

- Moldova continua sa majoreze exporturile de marfuri. În 11 luni din anul trecut, în strainatate au fost livrate produse în valoare de aproape 2,5 miliarde de dolari sau cu 13,5% mai mult decât în ianuarie-noiembrie 2017. Doar în ultima luna de toamna din anul…

- Mihaela Buzarnescu a adunat, potrivit site-ul WTA, premii totale in bani in valoare de 1,1 milioane de dolari in 2018, dar cu toate acestea spune ca are nevoie de un sponsor pentru a-și sustine toate deplasarile, scrie Mediafax.Dintre romance, doar Simona Halep a mai depasit milion de dolari…