- Un grup de locuitori insulari de pe coasta de nord a Australiei intenționeaza sa dea în judecata luni guvernul australian din cauza faptului ca acesta nu ia masuri pentru a diminua efectele schimbarilor climatice, scrie Reuters. Plângerea formulata de opt locuitori ai unei insule…

- Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a primit o serie de indicii privind o alerta de securitate cu cateva minute inaintea atacului armat de la o sinagoga din California, in urma caruia o persoana a murit și alte trei au fost ranite, relateaza Associated Press și Reuters.Citește…

- Un raid asupra ambasadei Coreii de Nord in Spania in februarie a fost "un grav atac terorist", a declarat duminica un reprezentant al Ministerului de Externe nord-coreean, in primul comentariu oficial al Nordului despre incident, noteaza luni Reuters, potrivit agerpres.ro.Reprezentantul ministerului…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Firma chineza Huawei a intentat joi un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din…