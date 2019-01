Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au trimis o nava militara in Marea Neagra. Este vorba despre USS Fort McHenry. Presa rusa scrie ca nava a ajuns la destinatie prin stramtoarea Dardanele, in dupa-amiaza zilei de duminica, 6 ianuarie, la ora 21.30. Reactia Rusiei nu a intarziat sa apara.

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Procurorii federali investigheaza daca comitetul pentru ceremoniile de investire a presedintelui american Donald Trump a cheltuit in mod neadecvat o parte din fondurile stranse, scrie joi Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu cazul, relateaza Reuters, scrie hotnews.ro.

- Procurorul special Robert Mueller a declarat in fata unui tribunal federal marti ca Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a oferit „o asistenta substantiala” investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie CNN.

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Kremlinul a tratat cu umor informatia aparuta in New York Times, potrivit careia serviciile de informatii rusesti ar fi interceptat telefonul mobil al presedintelui american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui rus Dmitri Peskov intr-o conferinta de presa, joi, la Moscova,…

- 'Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe alte tari din lume alimenteaza extremismul si violenta', se arata intr-un comunicat transmis de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa. 'In acest climat al fricii, al neadevarurilor si al ascensiunii autoritarismului, simplul…