- UPS!… Taman cand toate autoritatile s-au declarat vigilente cu presta porcina africana (PPA), iar in judetele invecinate cu Vasluiul s-au descoperit cateva focare, iata ca pe drumul judetean dinspre Barlad spre comuna Ciocani, stau azvarlite de-a valma resturi de animale moarte, din cate se observa…

- Reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui au demarat verificari in localitatea vasluiana Crang, dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu resturi de vanat aruncate in zona. ‘Din informatiile care mi-au parvenit, in zona respectiva ar fi…

- Un accident rutier soldat cu ranirea grava a unui barbat s-a produs, miercuri seara, pe raza localitații Ighiu. Potrivit IPJ Alba, un pieton in varsta de circa 60 de ani a fost acroșat de un autovehicul, in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului. Victima este supusa manevrelor de resuscitare.…

- O cisterna a ramas suspendata, la marginea DN 13, intre Brasov si Sighisoara, miercuri, dupa ce soferul a ajuns cu cabina in sant. Traficul rutier se desfasoara alternativ pe cate un sens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie in varsta de 40 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata o masina in timp ce mergea pe marginea drumului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 08.10, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan Luchian din municipiul Suceava, un localnic de 36 de ani a ...

- Ceremonii de pomenire a celor 64 de tineri care și-au pierdut viața in urma incendiului din Colectiv in 2015 au fost oficiate marți dimineața, dar speranța celor care i-au pierdut pe cei dragi este tot mai mica. "E o durere inghețata", a spus Ruxandra Geambașu, mama Ioanei Victoria, pentru MEDIAFAX.Luna…

- Nu contenim sa ne laudam zilnic ca avem o tara frumoasa, insa multi dintre cei care sunt mandri de munti, delta si mare sunt si cei care uratesc natura. Zona turistica a munților Șureanu este sufocata de gunoaiele care zac neridicate pe marginea drumului. Problema gunoaielor din zona turistica Șureanu…

- Agentul de Poliție a pierdut controlul autospecialei care s-a ciocnit de un copac de pe marginea drumului, in localitatea Costuleni din Iași. Barbatul și un jandarm alaturi de care se afla in misiune au ajuns la spital. Incidentul a scos la iveala faptul ca polițistul se urcase baut la volan. Polițistul…