Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stetco, borseanul donator de organe care a salvat 6 vieti, a fost declarat post mortem “Cetatean de Onoare” al orasului Borsa. „Este un gest simbolic de multumire pentru ca a salvat 6 vieti. In astfel de cazuri cuvintele nu ajung pentru a descrie durerea familiei, dar stim ca Bogdan este un…

- Barbatul, in varsta de 38 de ani, a pus pe jar autoritațile din Verona dupa ce a ieșit pe balconul locuinței sale și a vrut sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc, sambata, pe strada Vicolo Colombine. Carabinierii au fost alertați la numarul de urgența de locuitorii din zona, potrivit larena.it.…

- Un barbat de 27 de ani a fost reținut joi pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la viol și violare de domiciliu. "Din primele verificari efectuate de politisti, s-a stabilit ca...

- Agenția Naționala de Transplant a informat Ministerul Sanatații ca in cursul zilei de marti, 30 octombrie a fost efectuata o prelevare de organe de la un donator in varsta de 21 ani aflat in moarte cerebrala in urma unui traumatism cranio-cerebral, care se afla internat in Spitalul Județean Baia – Mare…

- Tragedia in care au murit patronul lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si alte patru persoane putea capata proportii si mai mari daca pilotul elicopterului in care se aflau omul de afaceri thailandez si alte sute de persoane nu lua o decizie vitala.

- Elicopterul patronului thailandez al lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, 60 de ani, s-a prabușit sambata seara langa King Power Stadium dupa meciul cu West Ham, 1-1. In media și pe rețelele de socializare s-a speculat intens cu privire la persoanele prezente la bordul aparatului de zbor. ...

- Un controlor aerian, Anthonius Gunawan Agun, care a murit dand dovada de curaj vineri, in timpul cutremurului urmat de un tsunami, ramanand in post, in turnul de control, pentru a asigura decolarea in securitate a unui ultim avion de linie, a devenit erou national in Indonezia, relateaza AFP.Citește…