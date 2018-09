Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul dreapta Tiberiu Serediuc a semnat un contract valabil pana la finalul actualei editii de campionat cu FC Hermannstadt, a anuntat, luni, clubul din Liga I de fotbal, intr-un comunicat remis AGERPRES. Fotbalist cu aproape 200 de meciuri in primul esalon din Romania, Serediuc a implinit varsta…

- Gheorghe Dumitru, un prahovean de 77 de ani, din comuna Cocoraștii Mislii, este cautat de Poliție dupa ce a plecat in od voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit IJP Prahova, acesta are 1,7 m inalțime, fața ovala, constituție astenica, ochi caprui și par grizonat. La momentul…

- O femeie de 40 de ani din Peciu Nou este cautata cu disperare de familie, care a anunțat Poliția. Ea plecase sa se tunda, dar nu s-a mai intors acasa. Cine poate oferi detalii despre locul in care s-ar putea afla aceasta este rugat sa sune urgent la 112. The post A plecat sa se tunda și a disparut.…

- Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 în tur, Dudelange a remizat în retur pe polonezii de la Legia Varșovia, scor 2-2 . Meciul a fost rezolvat rapid de luxemburghezii. Mijlocașul lateral Patrick Stumpf a marcat în minutul 8,…

- Chelsea Londra s-a ințeles cu Real Madrid pentru imprumutul croatului Mateo Kovacic (24 de ani). Transferul lui Thibaut Courtois la Real Madrid pare o chestiune de ore. Florentino Perez a inlesnit treptat drumul catre clemența lui Roman Abramovici. Ultima acțiune l-a implicat pe Kovacic, vicecampion…

- Recompensa uriașa oferita de familia unui kuweitian disparut in munți in urma cu trei ani, in stațiunea Cheia, din județul Prahova. Un milion de euro este suma pe care o promite familia barbatului, care avea 79 de ani la momentul disparitiei, pentru gasirea acestuia. Arabul nu a fost gasit, desi bogata…

- Sheriff Tiraspol si-a intarit lotul cu inca un fotbalist. Mijlocasul croat Antun Palici in varsta de 30 de ani a venit liber de contract dupa expirarea acordului sau cu Dinamo Bucuresti. In ultima editie a campionatului Romaniei el a disputat 10 meciuri si a marcat un gol.

- Dupa un sezon excelent in tricoul Craiovei, decarul oltean, Alexandru Baluta, a fost transferat in Cehia, la Slavia Praga, echipa contra careia Craiova a jucat un meci amical pentru inaugurarea stadionului ”Ion Oblemenco”. In schimbul jucatorului, clubulul din Banie va primi suma de...