- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza in perioada 12 14 iunie a.c., faza nationala la minihandbal mixt, din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar.Competitia se va desfasura in Baza Sportiva Hidrotehnica UMC Constanta, unde vor concura 88 de elevi componenti ai echipelor calificate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 10 – 14 iunie 2019, in intervalul orar 08.00 – 18.00, pe sensul catre Ploiesti al DN1 Bucuresti – Ploiesti, pe tronsonul kilometric 46+600 de metri (Puchenii Mari) – 53+600 de metri (Barcanesti), judetul Prahova,…

- La ora 13.00, la Alegerile Europaramentare, prezenta la vot in judetul Prahova a fost de 21, 62%, in timp ce media nationala era de 19,75%. In judetul nostru se prezentasera la urne 142.488 de votanti, dintr-un total de 658.848 inscrisi pe liste. Electoratul a iesit mai mult la vot in mediul urban –…

- In perioada 16 – 19 mai 2019, orașul Negrești Oaș va fi gazda etapei finale a campionatului național școlar de fotbal – invațamant liceal, care se desfașoara sub egida Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Competiția este organizata de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare in colaborare cu…

- Sapte persoane, dintre care trei au fost transportate la spital cu diferite traumatisme, au fost implicate miercuri intr-un accident rutier petrecut pe DN1 Centura de Vest, la intersectia cu localitatea Buda, in judetul Prahova, scrie agerpres.ro. Traficul in zona este restrictionat la o banda…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in dimineața zilei de duminica, la ora 2, pe DN1 in zona localitații Banești, județul Prahova. Conform primelor cercetari ale polițiștilor prahoveni, accidentul a fost provocat de un șofer salajean, ce se afla la volanul unei autoutilitare. Doua…

- Intervalul 29 – 31 martie 2019 a fost unul plin in ceea ce priveste desfasurarea competitiilor sportive scolare, aflate sub egida Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si Olimpiada Gimnaziilor - Gimnaziada, Iasul fiind gazda a doua astfel de evenimente organizate la nivel regional si doua la nivel…

- SUCCES… Sunt din Barlad, sunt tineri, sunt frumosi si foarte inteligenti. Sunt chiar si frati intre ei. Ei vor reprezenta judetul Vaslui la faza nationala de astronomie, care va avea loc la Breaza, judetul Prahova, in perioada 18 – 21 aprilie. Pe site-ul ISJ Vaslui s-a publicat cine sunt elevii care…