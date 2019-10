Favoriţii au câştigat fără mari emoţii Reuniunea de sambata de pe Hipodromul Ploiesti, avand drept main-event Premiul Agriculturii, a confirmat “calculele hartiei”, in majoritatea curselor impunandu-se trapasii cotati cu prima sansa. Cu zece cai la start, principala cursa a zilei, Premiul Agriculturii – Fortuna Gold, a fost castigata de iapa Zi-Zi, care „recidiveaza”, astfel, si s-a impus in cea mai importanta intrecere a reuniunii, asa cum o facea si in urma cu doua saptamani, in Premiul Crescatorilor. Reuniunea a fost deschisa, la ora 10.20, de Premiul Nedelcu, in care s-a impus iapa Nemara – mare favorita si ea, apoi a continuat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii trapului sunt asteptati, din nou, maine, pe Hipodromul Ploiesti, pentru o noua reuniune oficiala cu cinci curse in program, dar si cu un moment inedit de divertisment pe care organizatorii il tin secret deocamdata. Cea mai importanta intrecere a zilei va fi, fara indoiala, Premiul Agriculturii…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Prezentarea mascotei Teatrului de Papusi Prichindel: Vesela și simpatica, iși va intampina spectatorii la fiecare eveniment Teatrul de Papuși „Prichindel” implinește in luna septembrie 67 de ani de existența, timp in care s-au spus multe și frumoase povești. „Astazi, de ziua…

- Hipodromul Ploiesti a fost gazda unei noi reuniuni oficiale de trap, eveniment cu patru curse, dar punctat si de un spectacol oferit de actorul Denis Stefan, cel care le-a oferit celor circa 600 de spectatori un interesant show de dresaj. Reuniunea a debutat la ora 10.30, cu Premiul Lavanda, in care…

- N. Dumitrescu Mihaela Rus, directorul Teatrului “Toma Caragiu “, a anuntat, ieri, in cadrul conferintei de presa pe tema deschiderii noii stagiuni, ca actorii ploiesteni vor putea fi vazuti si in spectacole pentru a caror vizionare este facuta, deja, lista de asteptare. In acest sens, a dat exemplu…

- Vacanta s-a incheiat si pe Hipodromul Ploiesti, acolo unde s-au reluat cursele de trap! A fost o reuniune in cadrul careia cei circa 400 de spectatori au putut urmari patru intreceri interesante, Premiile Kraus – Fortuna Silver si Kira – Fortuna Gold fiind cu atat mai atractive cu cat au avut opt, respectiv…

- Vladislav Gribincea, presedintele Centrului de Resurse Juridice, este de parere ca procurorii inteleg necesitatea schimbarilor, insa pretul pe care trebuie sa-l plateasca pentru schimbare din contul confortului propriu si garantiilor personale s-a dovedit a fi mai greu de platit.

- Calin Hantiu, fost prim-balerin al Teatrului de Balet din Constanta, povesteste pentru „Adevarul“ cum s-a indragostit iremediabil de dans, care era viata balerinilor in regimul comunist, si cum se sfarseste o cariera artistica pe scena si incepe una didactica.

- FCSB s-a calificat in turul 2 al preliminariilor Europa League! Dupa victoria din tur cu Milsami Orhei, 2-0, vicecampioana Romaniei s-a impus cu 2-1 in retur, pe terenul moldovenilor. FCSB a marcat ambele goluri in prima repriza.Tabela a fost deschisa de tanarul Cristian Dumitru (minutul 4),…