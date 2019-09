FAVOARE pentru UDMR: Senatorii juriști au avizat schimbarea regimului incompatibilităților Comisia Juridica din Senat a intocmit, marți, un raport favorabil pentru proiectul UDMR care modifica legislația privind regimul conflictului de interese și a incompatibilitaților. „Prin conflict de interese se ințelege situația in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o funcție publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influența indeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care ii revin potrivit Constituției și altor acte normative”, potrivit inițiativei, informeaza mediafax.ro. Citește și: Fostul șef INML a luat foc! “Rezultatele noastre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

