Faust, impunatoarea opera a lui Charles Gounod, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 17 ianuarie, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Faust" de Charles Gounod.



Regia poarta semnatura lui Alexandru Tocilescu, scenografia a fost creata de Catalin Ionescu Arbore, coregrafia de catre Alexa Mezincescu, iar miscarea scenic de catre Roxana Colceag. Maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Soare.



Legenda lui Faust, aparuta in Evul Mediu, este germana prin atmosefra si spirit. Ea trateaza tema pacatosului care, pentru un scop pamantean, face un pact cu diavolul. De la prima scriere devenita celebra… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

