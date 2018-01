Fațetarea dinților, în creștere cu 15% în România In medie, specialiștii clinicii Dentexcela3 monteaza aproximativ 50 de fațete lunar, clienții fiind in procent de 20% femei și 30% barbați. Unui pacient i se recomanda fațetarea a circa/minim 4-6 dinți, in funcție de situația sa medicala. „Cererea pentru serviciile de estetica dentara s-a dublat in ultimii 2 ani si continua sa se dezvolte. Ne bucura faptul ca oamenii sunt din ce in se mai informati si mai preocupati sa-si imbunatateasca aspectul danturii, inclusiv barbatii - anul acesta am observat o crestere cu 25% a numarului de barbati care apeleaza la astfel de servicii, raportat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Lucrezi pe salariul minim? Din 1 ianuarie incasezi 1.900 de lei Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar. Modificarea se aplica incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari…

- Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- Capital a implinit 25 de ani de existența. Iar „Top 300“, produsul nostru dedicat marilor averi din Romania, a adunat deja 15 ani. Cifrele sunt cat se poate de respectabile, mai ales intr-un peisaj media amenințat cu extincția de catre noi veniții din lumea digitala, giganții Facebook și Google.

- "Suntem o echipa unita, o echipa care incearca sa faca lucrurile sa mearga și ne dorim și chiar reușim sa fim la zi cu multe din noutațile care se intampla in lume in chirurgia toracica oncologica." a precizat pentru DC News doctor Natalia Motaș, Clinica de Chirurgie Toracica a Institutului Oncologic…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Toate sondajele din Republica Moldova arata o crestere accelerata fata de procesul de Unificare a celor doua state romanesti. Indiferent de cine sau la comanda cui au fost ele realizate si dincolo de cifrele absolute, toate arata fara echivoc o crestere spectaculoasa fata de valorile precedente.

- In primele 11 luni ale acestui an, in Romania au fost vandute 2.356 autovehicule ecologice noi (hibride si electrice 100%), in crestere cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres.

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Țara noastra este la acest moment singura din zona Europei Centrele și de Est in care se efectueaza astfel de intervenții printr-o tehnica noua la nivel mondial, bazata pe efectul termic al undelor de radiofrecvența. Pacienții care sufera de tumori aparute la nivelul coloanei vertebrale vor putea…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza Bloomberg. Conform datelor publicate marţi de Eurostat, în Uniunea Europeană, 16% din populaţie…

- Piata de evaluare din Romania a crescut in 2017 cu circa sapte procente fata de anul trecut, potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) "Pentru 2017, estimam o crestere a pietei evaluarilor de aproximativ 6-7%, pana in jurul valorii de 48 de milioane…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema celei mai importante achiziții facuta de o companie cu capital majoritar romanesc a unui mare jucator strain.Ziarul Financiar: Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania este cea mai mare…

- Rolul femeilor in societatea romaneasca incepe sa fie apreciat la adevarata lui valoare. Iar dovezile sunt la tot pasul. Lucru demonstrat si de „Topul femeilor de succes”, anuar cu o bogata traditie pus in „scena” de revista Capital. Pentru prima data, „Topul femeilor de succes” si-a schimbat…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Creșterea economica de anul trecut se vede și in averea celor prezenți in Top 300 Capital, disponibil la chioșcurile de ziare incepand de astazi. In ediția din acest an a clasamentului intocmit de revista Capital, afacerile celor mai bogați 300 de romani depașesc valoarea de 23 miliarde euro, fiind…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industrie si la crestere in comertul cu amanuntul si servicii in perioada noiembrie-ianuarie si la o crestere a preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Firmele cer deschiderea granitelor pentru muncitorii straini, insa acestia vor trebui platiti cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe luna, potrivit unei directive europene, si ar fi mult mai bine ca firmele sa angajeze muncitori romani, cu ajutorul banilor europeni si al programelor guvernamentale,…

- Romania s-a clasat pe locul cinci intr-un top al tarilor lumii cu cele mai mari cresteri ale pretului locuintelor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Romania, in topul mondial al celor mai mari scumpiri ale locuintelor apare prima data in Libertatea.ro .

- Colosul american lucreaza deja la amenajarea birourilor din noul sau centru de dezvoltare din Romania, in care vor lucra peste 1.300 de angajati de la inceputul anului viitor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Imagini incredibile cu sediul unei mari companii care a venit in Romania apare prima…

- ”Agricultura cu toate boom-urile acestea din punct de vedere al producției cerealiere, iata ca nu reprezinta decat 3,8% din PIB. Da, ce va mira? Sunt datele statului, nu sunt ale Camerei de Comerț. Vreți, nu vreți, agricultura reprezinta 3,8% din PIB. Va dau un exemplu: Ok, nu producem acele produse…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- "Evolutia comertului electronic din primele 9 luni ale anului, precum si tintele anuntate de magazinele online pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday, ne-au determinat sa reevaluam in crestere estimarea privind valoarea pietei comertului online in 2017, la 2,8 miliarde…

- "In trimestrul al treilea (perioada iulie-septembrie 2017), Romania, cu 8,6%, inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Aceasta creștere economica este rezultatul muncii tuturor romanilor și al companiilor corecte din aceasta țara", transmite premierul…

- Romania inregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatațirea nivelului de trai, susține Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice. ''România înregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar…

- Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), cel mai mare aeroport din tara si principala poarta aeriana a Romaniei, a ajuns la un trafic de de 9,7 milioane de pasageri in primele noua luni din acest an, in crestere cu 18,8% fata de perioada similara a anului trecut. Evolutia traficului a fost sustinuta…

- Leul continua sa scada. Euro, la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani si trei luni Moneda naționala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe…

- Cateva evenimente importante au avut loc in ultima perioada pe scena pietei de energie din Romania. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege prin care se pastreaza redeventele pe care statul le va colecta de la viitoarele exploatari de gaze si petrol din Marea Neagra. In al doilea rand,…

- Romania se confrunta cu un deficit in creștere de personal cu pregatire inalta, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, adaugand ca populația inactiva insumeaza aproape patru milioane de persoane, care deși au varsta necesara nu muncesc, nu cauta un loc de munca…

- „Confirm faptul ca persoanele cu rezidenta fiscala in Romania, cu domiciliul in tara, sunt obligate la plata acestei contributii calculata prin procentul de 5.5% din valoarea salariului minim pe economie, chiar daca se afla in strainatate. Contributia este de circa 67 de lei/luna, corespunzator sumei…

- Compania chineza va continua si angajarile din centrul de servicii, odata cu transferarea in Romania a unor departamente din cadrul Huawei Europe. „Investim mult aici, nu doar facem bani prin distribuitori, cum fac unii rivali“.

- Semnalele de alarma din sectorul economic privind o noua criza par sa devina realitate. De aceasta data nu s-a mai vorbit despre o criza economica, ci despre una umana. Se pare ca Aradul este unul dintre județele care se confrunta constat, in ultima perioada, cu o lipsa acuta a forței de munca și…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) avertizeaza ca nivelul taxei clawback a crescut, din nou, cu 25%, fapt ce va duce la disparitia mai multor medicamente ieftine si la „prabusirea industriei farmaceutice locale”, potrivit unui comunicat de presa citat de MEDIAFAX.Citeste…

- In ultimile zile, pe piata serviciilor stomatologice au aparut tot felul de informatii precum ca ar exista o criza de anestezic, iar dentistii incearca sa anticipeze acest lucru asigurandu-se cu un stoc de produse anestezice. "Nu imi dau seama daca este o criza adevarata sau indusa, daca vor…

- „Salariul minim brut pe tara ar urma sa creasca la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Aceasta valoare corespunde salariului prevazut in Programul de guvernare, respectiv 1.550 de lei, de la 1 ianuarie 2018”, se arata…

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- ♦ Cererea europenilor pentru SUV-uri si crossovere a atras o productie mai mare a modelului Duster la uzina Dacia de la Mioveni, care este totodata si cel mai scump din gama. Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania dupa cifra de afaceri, a incheiat pri­ma jumatate a anului…

- Alegerile de la Federația Romana de Tenis. MTS, somat sa nu accepte cluburile de apartament. Vezi toate (3) fotografiile In baza unei hotarari definitive și irevocabile a Tribunalului București, la alegeri de la FR Tenis pot participa 53 de cluburi, și nu 362, cate vrea sa convoace George Cosac, actualul…

- Fondurile de pensii incaseaza de la stat parte din contributiile sociale ale angajatilor din Romania la un randament de 100% al colectarii, in conditiile in care statul le incaseaza la un randament de 85%. Este o neregula sesizata de Executiv, a declarat astazi, pentru Capital, Marcel Ciolacu, vicepremierul…