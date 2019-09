Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a anuntat ca Primaria Timisoara a secmnat contractul de achizitie pentru 54 de noi camere video cu care va vana toti cetatenii rai, care arunca gunoaie pe strazi. Camere respective sunt atat de inteligente incat recunosc orice zona cu risc, recunosc fetele contravenientilor sau obiecte…

- Din nou vești proaste pentru șoferi. Primaria Timișoara a anunțat, astazi, ca traficul va fi complet inchis in zona centrala intreaga zi de maine. „Primaria Municipiului Timișoara anunța ca se va inchide total traficul rutier pe bv. I.C. Bratianu pe tronsonul cuprins intre str. Michelangelo- Piata Huniade,…

- Societatea de salubritate a deschis din 8 august patru puncte de colectare in patru locuri din oraș, la care timișorenii pot scapa gratuit de gunoaie, atat de deșeurile din construcții, cat și de cele vegetale și de cele voluminoase. Cu limite insa. Ei bine, dupa zece zile, potrivit primarului…

- Acum o saptamana, Primaria Timișoara lansa licitații pentru elaborarea proiectelor tehnice și execuția a doua fantani ornamentale cu leduri in intersecțiile Iuliu Maniu și Lipovei, cu toate ca primarul Nicolae Robu spunea ca se va face doar cea din Balcescu, pentru ca nu ne permitem o asemenea investiție.…

- Uniunea Salvati Romania Timis a oferit mediului politic regional un exemplu evident de bune practici in domeniu. In perspectiva alegerilor locale de anul viitor, partidul a decis sa-si desemneze candidatul care se va lupta cu Nicolae Robu pentru postul de primar al Timisoarei, prin intermediul unei…

- Cei 40 de palmieri cumparați de Primaria Timișoara, care au fost expuși in fiecare an pe bulevardul I. C. Bratianu, nu au reaparut, intrerupandu-se tradiția inaugurata de primarul Nicolae Robu. Andrei Dragila, directorul Horticultura SA, ne-a declarat ca arborii exotici nu vor mai fi scoși in acest…

- Mai multe acțiuni de dezinsecție, atat din aer, cat și de la sol, au fost organizate in aceasta vara cu scopul combaterii țanțarilor, capușelor și a altor insecte, la Timișoara. Cu toate acestea, nu puțini sunt locuitorii care se plang de faptul ca in continuare sunt ințepați de țanțari. Nicolae Robu…

- Familia lui Nicolae Robu trece prin clipe grele, in aceasta perioada. Mama primarului Timișoarei s-a stins din viața la Spitalul Orașenesc Ineu, din județul Arad, la varsta de 87 de ani. Mariuca Robu va fi inmormantata miercuri, in Bocsig, localitatea aradeana in care primarul Timișoarei s-a nascut.…