Fată violată la Mehedinții. Suspecții au fost arestați pentru 30 de zile Cei trei tineri din Mehedinți acuzați ca au violat o adolescenta de 19 ani au primit, miercuri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cei trei tineri din comuna Balacița, județul Mehedinți, acuzați ca au violat o adolescenta, au fost arestați preventiv, miercuri seara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Mehedinți, fata, in varsta de 19 ani, a sunat marți, in jurul orei 13.30, la 112, și a anunțat ca este urmarita de mai multe persoane, pe malul Dunarii, in apropiere de Drobeta Turnu Severin. Mai multe echipe de polițiști și jandarmi au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

