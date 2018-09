Stiri pe aceeasi tema

- Modelul austrian Sinead McNamara, care a murit in condiții misterioase pe iachtul unui milionar mexican, in timp ce se afla in apropiere de insula greceasca Kefalonia, și-a sunat familia cu cateva minute inainte sa moara, a dezvaluit avocatul familiei, potrivit CNN. Sinead McNamara și-a sunat mama…

- Marcel Amphoux, in varsta de 68 de ani, se bucura de o viața liniștita și neconvenționala in Alpii francezi. Barbatul se izolase aproape complet de lume, traia intr-o cabina mica și izolata, fara apa curenta sau electricitate. Datorita acestui stil de viața simplu, omul va strange peste ceva vreme o…

- Alerta alimentara in Romania. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut publica lista produselor congelate ale companiei 'Greenyard' din Ungaria posibil contaminate.

- Este alerta sanitara in toata Europa. Noua oameni au murit dupa ce au mancat porumb congelat infestat cu listeria, o bacteriea care ataca, in principal, persoanele cu un sistem imunitar scazut

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator-exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi (foto), fiica celui care a fost patronul grupului J&R Enterprises.