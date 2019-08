Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani a fost ranita si transportata la spital dupa ce, joi dupa-amiaza, la Acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanta a fost taiata de un ciob in urma spargerii unui bazin plin cu patru tone de apa. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", fata a fost…

- O adolescenta a fost ranita, joi dupa-amiaza, de geamul spart al unui bazin, in Acvariul din Constanța. Circumstanțele in care a fost spart geamul acvariului nu sunt clare deocamdata, potrivit Mediafax.Fata a fost ranita dupa ce un geam al unui acvariu s-a spart, in incinta Acvariului din…

- Incident la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. O tanara a fost ranita, joi, dupa ce un acvariu s-a spart. Alarmele au inceput sa sune, iar oamenii au intrat in panica. O fata de 16 ani a fost ranita la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii de cioburile unui bazin, in care se aflau…

- La Acvariul din Constanta au inceput sa sune alarmele si lumea tipa disperata. Din informatii, se pare ca o fata in varsta de 16 ani a fost ranita dupa ce un acvariu a fost spart.Revenim cu detalii. ...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, miercuri, la Constanta, contractul de finantare pentru extinderea Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii (CMSN), proiect in valoare totala de...

- Consiliul Judetean Constanta este convocat, astazi, in sedinta ordinara. Intrunirea are loc, de la ora 13.00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" a Palatului Administrativ.Potrivit convocatorului, pe ordinea de zi se afla 24 de proiecte de hotarare. Printre acestea, se numara actele normative privind modificarea…

- Brigitte a luat o decizie radicala in privința locuinței pe care o deține la malul marii. Bruneta vrea sa vanda apartamentul, iar motivul este chiar actuala soție a lui Ilie Nastase, careia fostul tenismen i-a cumparat un apartament in același bloc, la etajul 3. „Ilie are alta nevasta, alt apartament.…