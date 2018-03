Stiri pe aceeasi tema

- Luni, la ședința Comisiei Iordache, Stelian Ion, deputat USR, a vrut sa suspende ședința comisiei speciale pentru legile Justiției, cât Florin Iordache s-a ridicat puțin de pe scaun și a mers în alta parte a salii.

- Ca in fiecare miercuri, mii de oameni au umplut Piața Sf. Petru de la Vatican, pentru audiența generala a Papei Francisc. Suvernaul Pontif a fost insa surprins de o intensificare brusca a vantului, care i-a intrerupt discursul pentru cateva secunde.

- Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” din Barlad a devenit celebru dupa ce, la proba de cultura generala de la balul bobocilor, una dintre eleve a spus cu seninatate ca Rusia este capitala Angliei. Din pacate, nu a fost un caz singular

- "Nu aveti niciun motiv sa va cereti scuze. Ei trebuie sa isi ceara scuze pentru toate nenorocirile pe care le-au facut. Am fost martor la niste lucruri in ultimii ani de zile, nu aveti niciun motiv sa va cereti scuze. Va dau o idee care mi-a venit din tara, am primit mesaje, inclusiv primari. Va roaga…

- Simțul umorului al studioului Rare este fantastic, lansarea Sea of Thieves venind insoțita de un Day One Patch (petic) care aduce in joc… un petic pentru ochi personajui din joc. Chiar și pentru acesta trebuie sa scoateți o moneda din bunzunar și poate fi cumparat din shop-ul General…

- Jimmy Kimmel, una dintre vedetele de televiziune care au comentat posibila intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a remarcat faptul ca, impreuna, ei vor etala cele mai proaste doua coafuri din lume si ca se vor imprieteni.Invitatia la discutie…

- O rochie creata de o romanca, pe covorul roșu la gala Premiilor Oscar 2018. O rochie creata de designerul Mona Felba a fost purtata pe covorul roșu, la gala premiilor Oscar din acest an, de actrița Tamara Henry. Artista a apelat pentru al patrulea an consecutiv la serviciile romancei. „Salutari la toata…

- Fratele mai mic al actritei Margot Robbie (27 de ani) s-a amuzat copios pe seama faptului ca aceasta nu a castigat Oscarul pentru rolul din „I, Tonya“. Evident, totul a fost in spirit de gluma si, ulterior, i-a transmis ca o iubeste si ca este mandru de ea.

- In aceasta seara, abonații PlayStation Plus vor primi Bloodborne (și nu doar atat), iar From Software, creatorul jocului, va profita de ocazie. A fost anunțat ca evenimentul Return to Yharnam va fi activ intre 10 și 24 martie. Nu este vorba de conținut nou, ci de o campanie de a atrage jucatori…

- Din cate se pare, cainii nu sunt pasionați de opera. Cel puțin asta ne-a demonstrat-o un patruped din China, care a ieșit pe scena chiar in timpul unui concert de opera și a inceput sa-l traga pe unul dintre artiști de faldurile costumului.

- Pentru al doilea an la rand, comediantul Jimmy Kimmel a prezentat cel mai important eveniment, Premiile Academiei Americane de Film. Discursul sau, la fel ca cel din 2017, nu a fost lipsit de iornii și glume, atat la adresa actorilor prezenți la Teatrul Dolby din Los Angeles, cat și la adresa statuetei…

- La Hollywood a inceput numaratoarea inversa pana la decernarea premiilor Academiei Americane de Film, care va avea loc in aceasta seara de 4 martie, intr-o a 90-a editie. Celebrele Oscaruri vor fi inmanate intr-o gala prezentata de Jimmy Kimmel si vor fi acordate productiilor cinematografice de top…

- OSCAR 2018: 4 martie este ziua in care mult dorita statueta a Premiilor Oscar ajunge in mainile nominalizatilor. Gazduita de Jimmy Kimmel, decernarea premiilor a fost impartita in cifre, de catre cei de la Forbes. Citeste mai jos unele dintre cele mai interesante si picante informatii despre Premiile…

- Daca nu ai somn duminica spre luni, poți afla direct de la TV care sunt caștigatorii. Altfel, fii fara grija, iți vom spune pe virginradio.ro cine a luat statuetele Oscar 2018. Cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va fi gazduita de Jimmy Kimmel. Pelicula „The Shape of Water”,…

- Pentru o femeie din Chisinau primavara a inceput altfel. Indignata de cele intimplate aceasta a cerut ajutorul internautilor pentru a gasi o soferita care i-a avariat automobilul si aceasta a fost deja identificata. Potrivit informatiilor, femeia a pierdut controlul automobilului sau si a intrat intr-o…

- A ucis si a scapat nepedepsit pentru crimele sale, iar cazul sau a devenit subiect de romane, filme si documentare. A devenit celebru si a ramas neidentificat, in ciuda eforturilor anchetatorilor.

- O conversație pe Facebook dintre un elev și reprezentanții ISU Gor a devejnit recent virala pe internet.Nemulțumit de faptul ca în alte județe școlile au fost închise, însa în Gorj nu, cu toate ca, spune el, zapada este mult mai mare, un elev le-a cerut socoteasa…

- Liliecii s-au adapostit in caminul studentesc dupa daramarea unei cladiri din apropierea campusului. Vietatile au ajuns pe holurile caminului, una dintre ele fiind „imobilizata” cu un prosop.

- Acum cateva zile, in seara zilei de 6 februarie, in SUA, racheta companiei SpaceX, Falcon Heavy, a transportat in spațiu un exemplar al electromobilului Tesla Roadster care i-a aparținut lui Elon Musk. Mașina a avut rolul unei greutați suplimentare necesare la decolare.

- Jocurile Olimpice de Iarna ofera imagini unice, performanțe impresionante și povești superbe ale sportivilor, dar ediția din acest an a adus și un episod amuzant: delegația Norvegiei a comandat din greșeala 15.000 de oua.

- Kygo, dj-ul și producatorul norvegian va urca în vara pentru prima data pe scena principala a festivalului UNTOLD. Kygo a primit pentru piesele „Firestone” și „Stole the show” discuri de aur și platina în 16 țari, fapt care l-a ajutat sa devina artistul …

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Organizatorii UNTOLD au anunțat primele nume de artiști care vor urca pe scenele festivalului din aceasta vara. Astfel, artiști precum Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike și Steve Aoki se întorc la UNTOLD, iar acestora li se alatura artiști care vin în…

- Auzim de tot mai multe cazuri de cancer in jurul nostru, iar bolii acesteia ii cad victime inclusiv oameni care au dus o viata cumpatata si s-au tinut departe de tutun sau de alcool. Te intrebi de unde.

- La data de 02 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani , din comuna Negomir, despre faptul ca, in timp ce se afla pe Aleea Digului din municipiu, soția sa, Nedelcu Camelia-Maria, de 25 de ani, a plecat in mod voluntar din Piața…

- Dupa ore de lupta cu flacarile și temperaturile infernale, unicul lucru care il poate “racori” pe un pompier este simpla propoziție: „Totul e sub control”. Pompierii sint primii care ajung la incendiu și ultimii care pleaca de acolo. Meseria de pompier nu este una usoara, ci dimpotriva, la fiecare interventie…

- Cea mai intortocheata, complicata si periculoasa „mega-intersectie" din Chisinau, in care un simplu accident poate duce la ambuteiaje infernale, are nevoie de careva imbunatatiri pentru ca participantii la trafic sa se simta mai in siguranta. Pana cand se va intampla acest lucru, soferii sunt nevoiti…

- Roger Federer și Bill Gates, video amuzant pentru o cauza umanitara. Jucatorul de tenis elvețian și magnatul american apar distrandu-se intr-un material inregistrat. Bill Gates, numarul 1 de la Microsoft, este implicat mereu in cauze de binefacere, pentru țari care se confrunta cu dificultați financiare.…

- Situatia drepturilor omului in Coreea de Nord este sever criticata nu doar de SUA, ci si de ONU. Potrivit estimarilor, Phenianul detine aproximativ 120.000 de detinuti politici in lagare de tip Gulag. Washingtonul publica anual un raport cu privire la drepturile omului pe plan mondial, care claseaza…

- Caroline Wozniacki a sarbatorit într-un mod amuzant și cu siguranța extravagant victoria din finala Australian Open în fața Simonei Halep. Caroline Wozniacki a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open și a marcat într-un mod amuzant aceasta victorie.…

- Un clip in care un hamster mananca burritos cu pofta a fost votat drept cel mai amuzant filmuleț care a devenit vreodata viral.In imagini se vede cum un bucatar prepara cu atenție burritos minusculi.

- Cea mai veche festivitate dedicata premierii celor mai bune filme, ce au fost lansate pe parcursul unui an, va avea loc in curand. In data de 4 martie 2018, Jimmy Kimmel va rosti numele castigatorilor din fiecare categorie. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood și Highland Center din…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Primul antrenament al dinamoviștilor a fost urmarit din tribune de secundul selecționerului Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, dar și de Florin Constantinovici, secundul lui Daniel Isaila de la tineret. La plecare, fostul mare atacant al lui Dinamo a fost salutat de stoperul Mihai Popescu: "Buna ziua!…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a petrecut sarbatorile de iarna in casa Familiei Regale. Meghan Markle (36 de ani), care urmeaza sa devina sotia Printului Harry in aceasta primavara, a trebuit sa onoreze traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membriii familiei regale si le ofera intre…

- Amuzamentul Oanei Lis intotdeauna a fost gustat de admiratorii sai, iar de data aceasta a facut un live pe retelele de socializare, in timp ce se afla la coafor. Nu doar ca s-a distrat de minune, dar sotia fostului edil al Capitalei a folosit lipitorile pentru a face glume pe seama lui.

- Prezentatorul si umoristul american Jimmy Kimmel, care va fi din nou maestrul de ceremonii ale galei Oscarurilor, a promis ca gafa de anul trecut, cand castigatorul premiului pentru cel mai bun film al anului a fost anuntat gresit, nu se va mai repeta la actuala editie, relateaza AFP. …

- Un caine din rasa husky a ramas singur acasa cateva ore și, pentru ca este foarte energic, și-a gasit o preocupare – golea recipientul de gheața din frigiderul stapanilor, scrie animalzoo.ro.