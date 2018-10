Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Onila a dezvaluit ca a primit un mesaj de la Ioana Emily Hope, din lumea de dincolo. In noiembrie 2016, fiica artistului a decedat la varsta de 10 ani, din cauza unei boli incurabile. „Stateam in baie și plangeam, sufeream. Eu cu Ioana comunicam inainte ca ea sa se nasca. Aceeași voce m-a intrebat:…

- La aproape 10 ani de la divorțul de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a facut dezvaluiri surprinzatoare despre viața dinainte de separarea de afaceristul de la Izvorani, dar și despre faptul ca a fost ofertata sa o inlocuiasca pe Mihaela Radulescu la o emisiune TV. Citește și: Irina Columbeanu, primele…

- Emoții mari pentru Irina Columbeanu, dar și pentru parinții ei! Azi, adolescenta a intrat in sala de operații, dupa ce in urma cu trei zile, Monica Gabor a lansat un apel disperat pe pagina ei oficiala de Facebook, unde a cerut ajutorul fanilor ca sa gaseasca un chirurg bun care sa o scape pe fiica…

- Vesti proaste pentru Monica Gabor si Irinel Columbeanu. Fiica lor are probleme de sanatate. Irina Columbeanu e bolnava si are nevoie de operatie la ochi. Monica Gabor a dezvaluit, pe o retea de socializare, ca fiica ei are salazion. Este vorba de niste chisturi si are nevoie urgenta de operatie. Parintii…

- Vestea ca fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu sufera de o boala numita salazion a șocat pe toata lumea! Fostul manechin a cerut ajutorul prietenilor de pe Facebook, in speranța ca astfel va gasit cel mai bun doctor. Irinuca (11 ani) are nevoie de operație. Monica Pop susține ca parinții micuței…

- Monica Gabor a ajuns la capatul rabdarii din cauza problemei medicale pe care o are fiica sa cu Irinel Columbeanu. Aflata la ea in SUA, unde petrec timp de calitate alaturi de familia pe care o are de cand se iubește cu milionarul chinez Mr. Pink, focoasa bruneta a lansat un apel disperat pe o […] The…

- Astazi, la cateva ore dupa ce s-a aflat cine e tatal fiicei lui Feli, artista a avut parte de o surpriza din partea mamei sale. Emoționata, Feli a impartașit fanilor ceea ce i s-a intamplat. Poza a fost insoțita de un mesaj scris cu ajutorul unor cuvinte simple, dar cu greutate. Citește și: Feli a […]…

- Adreea Marin a avut un weekend de coșmar. A ajuns de urgența la medic, a facut anumite analize la inima, iar rezultatele nu au muțumit-o deloc. Pe contul personal de socializare, vedeta a povestit cu lux de amanunte care este starea ei de sanatate. „Oameni dragi, zilele astea sunt un roboțel cablat…